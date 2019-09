Mestalla tiene hambre

Tres puntos. Ese es el objetivo que hoy deben tener grabado a fuego los pupilos de Marcelino. Mestalla acoge una nueva oportunidad para que el Valencia CF estrene su casillero de victorias ligueras en lo que lleva de temporada. Solo es la tercera jornada, pero no sumar hoy un triunfo puede suponer un drama en las próximas semanas. El parón de selecciones será s demasiado largo con un solo punto en la clasificación. Más si cabe, conociendo la montaña que viene después. El 14 de septiembre, los valencianistas viajan a Barcelona para jugar en el Camp Nou y luego toca el estreno en la Champions en casa del coco del grupo, el Chelsea.

El empate en el último instante de la Real Sociedad en el estreno liguero, junto a la derrota en Vigo en la que el Valencia CF distó mucho de su mejor nivel, dejan poco margen para que Marcelino dé con la tecla que recupere las sensaciones del final del curso pasado. El fútbol no tiene memoria y Mestalla es el foro donde el valencianismo expresa sus sensaciones.Todo lo que no sea una victoria puede dejar tocado el proyecto del asturiano.

El propio Marcelino sabe de la importancia del triunfo en su feudo al pedir «apoyo a la afición, no será un partido sencillo, venimos de una pretemporada atípica y con dificultades. Necesitamos ganar el primer partido de Liga. Queremos ser reconocibles y ganadores». No obstante, el asturiano no quiso saber nada de una supuesta crisis en el parón porque «solo contemplamos la victoria. No es una final, no es lo lógico en la tercera jornada hablar de finales, pero queremos ganar por todos». Para ello, tendrá que apostar por una cara nueva en la derecha. Con las bajas médicas de Soler y Piccini, Wass es fijo en el lateral y Ferran debería ser la apuesta en ataque. El de Foios es el siguiente en el escalón del costado diestro, que también podría ocupar Kang In, sobre todo con Jason fuera de la convocatoria. Además del gallego y los lesionados, Mangala, Salva Ruiz, Sobrino y Manu Vallejo tampoco entraron en el listado definitivo ante el Mallorca, donde sí que se incluyó a Gabriel Paulista una vez superadas sus molestias en el pubis.

El que sí que estará es Rodrigo Moreno. No está claro que Marcelino apueste de nuevo por la continuidad en punta de Gameiro y Maxi. Al uruguayo aún le falta asimilar los automatismos del equipo. La salida al césped de Balaídos del '19' aportó velocidad en la parcela ofensiva y se intuye como una de las bazas para superar al conjunto bermellón. La clave para recuperar una dinámica ganadora pasan por aumentar el olfato y eficiencia goleadora, así como la seguridad defensiva. Cabe prestar mayor atención dentro del área para no volver a caer en los penaltis evitables que de momento van a uno por partido en esta liga.



Dinámica ganadora

Enfrente estará un Mallorca que viajó sin Álex Alegría, Josep Señé, Sergio 'Moyita', Fran Gámez y sus lesionados, Abdón Prats, Aridai Cabrera y su última incorporación, 'Cucho' Hernández. Con tres puntos en la tabla, los de Vicente Moreno tienen menos urgencias que los locales. El club balear retornó a la categoría seis años después y lo hizo con una victoria (2-1) frente al Eibar, mientras que en la segunda jornada cayó por la mínima ante la Real Sociedad. A pesar de ser un recién ascendido, Marcelino reconoció que «vienen con dinámica ganadora, con dos ascensos consecutivos. Es un equipo con un modelo de juego claro: replegado, vertical, que aprovechan segunda jugada y que defienden muy organizados».

La última visita bermellona a Mestalla fue en 2013 y se saldó con un 2-0 con goles de Roberto Soldado y Ricardo Costa. El Mallorca jugó un total de 26 partidos de liga en el templo blanquinegro con un balance de 18 triunfos valencianistas, siete empates y dos derrotas.