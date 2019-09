Las perlas asiáticas del momento se miden en Mestalla

El duelo de este domingo en Mestalla es mucho más que un partido vital para el Valencia CF. Al menos, más allá de las fronteras españolas. El regreso del Mallorca a la élite, seis años después, viene con un caramelo a nivel mediático. La llegada de Takefusa Kubo al conjunto bermellón impulsó el audímetro de seguidores bermellones en Japón y en el coliseo de la Avenida Suecia se podrían reventar los datos de audiencia en el mar del Este si comparte terreno de juego con Kang In Lee. Ambos jugadores asiáticos son la nueva sensación del fútbol oriental y eso sitúa al encuentro como uno de los destacados para LaLiga.

No sería la primera vez que Kang In y Kubo coinciden sobre el mismo césped. En 2013, ambos se enfrentaron por llevarse el XX Torneo Nacional Alevín de Fútbol 7. Fue en la final de dicho torneo cuando el japonés y el coreano se vieron las caras formando parte del FC Barcelona y Valencia CF, respectivamente. Take fue el vencedor de dicho envite por 2-1, proclamándose campeón de la generación de 2001. Aquel encuentro se disputó en el estadio de Los Cármenes de Granada y los dos jugadores asiáticos tenían doce años. El Barça impuso su favoritismo tras no perder ningún partido en el campeonato, mientras que el Valencia CF clasificó a cuartos de final en el segundo puesto del grupo B tras el Sevilla, al que luego eliminó en la tanda de penaltis en las semifinales. Kang In jugó ese torneo tras recuperarse de una lesión en el quinto metatarsiano pero su calidad ilusionó al valencianismo. Ahí había una futura estrella, encima de Corea del Sur.

Seis años después, Kubo y Kang In ya visten la camiseta de su selección con los mayores. El del Mallorca disputó la Copa América con Japón dejando buenos detalles, mientras que esta semana el coreano fue llamado por segunda vez por su seleccionador Paulo Bento. En marzo, Lee recibió su primera convocatoria absoluta, pero no debutó en los amistosos contra Bolivia y Colombia. Luego vino el Mundial Sub-20, donde Kang In fue nombrado el Balón de Oro y que Takefusa no disputó al estar en el torneo continental sudamericano. El 5 de septiembre, Lee tiene la oportunidad de debutar con Corea de Sur frente a Georgia.



Marketing potencial

El origen nacional de Kang In y Take hace que tanto Mallorca como Valencia CF tengan un alcance mayor en el mercado asiático. Algo que para LaLiga es clave. Hay pocos jugadores profesionales de dicho continente que puedan triunfar en el fútbol español. Más allá de Inui con el Eibar o Wu Lei con el Espanyol, el futuro del balompié oriental a nivel nacional estará escrito por estos dos talentos.

A diferencia de los dos futbolistas citados anteriormente, tanto Kubo como el valencianista se formaron en España y eso les aporta un plus. Conocen el idioma, conocen la táctica y tipo de juego por lo que tenerlos en plantilla es un valor añadido. Kubo llegó en edad alevín a la Masía tras pasar por la escuela culé en Fukuoka. Por su parte, Kang In llegó a València en 2011 junto a sus padres y hermanas. Ocho años después ambos diamantes podrían debutar en esta Liga 2019/2020.