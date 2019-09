Ojo con Koba Koindredi

A pesar de no haber sumado ninguna victoria todavía, el arranque de temporada del Valencia CF Mestalla está dejando mejores sensaciones que resultados y algunas grandes actuaciones. Koba Koindredi ha arrancado muy fuerte y el pasado domingo marcó un gran gol para abrir la lata en Castalia. El francés controló el esférico, condujo haciendo gala de su potente zancada y realizó un slalom que solamente pudo ser parado con una falta al borde del área. La infracción castellonense no podía ser el fin de tan bella acción y el propio jugador cogió el balón para patear el libre directo. Su misil no pudo ser repelido por el portero, que llegó incluso a tocar el balón. Un golazo.

Todavía es muy pronto para extraer conclusiones o aventurarse a hacer predicciones de futuro, pero si hay algo claro es que el estreno de Koba Koindredi en Segunda B con el Valencia Mestalla es más que prometedor. El centrocampista francés ha sido titular en los dos primeros encuentros de liga que ha disputado el conjunto de Chema Sanz y su rendimiento ha sido muy alto compartiendo la medular con José Pascual Alba 'Pascu'. En el primer partido en el Antonio Puchades el equipo cayó con una polémica actuación arbitral, pero el partido del francés fue notable, en especial la segunda mitad, en la que filtró balones al área que generaron mucho peligro. En el segundo contra el Castellón se desató para pisar área rival.

Pascu y Koindredi vuelven al Mestalla

Koindredi es un jugador muy desarrollado en lo físico a pesar de no cumplir todavía la mayoría de edad. A sus 17 años es puro pulmón y su tren inferior no se corresponde al de un futbolista en edad juvenil. La jugada en la que provoca la falta del gol es buena muestra de ello. El club apostó por él a mediados de la temporada pasada fichándolo de la cantera del Lens y tras media campaña de aclimatación en el juvenil 'A' de Mista, se lo llevó a la pretemporada a las órdenes de Marcelino. En los primeros choques disputó bastantes minutos y a pesar de mostrar errores propios de la juventud, se le vieron buenas maneras. Antes de ir a Suiza con el equipo la rompió en el torneo Esperanzas de Toulon y los técnicos del club le auguran un gran futuro. Posee una importante versatilidad y puede jugar tanto como centrocampista posicional como de llegador, donde se potencian mucho sus virtudes.



Se va con su selección

Koba no podrá estar disponible contra el Sabadell porque ha sido convocado con la selección francesa Sub-19 para los duelos contra Eslovenia, Croacia y Rusia que se disputarán los días 5, 7 y 9.