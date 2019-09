La sorpresa en la lista del Valencia CF para la Champions

El Valencia CF ha confeccionado ya la Lista 'A' para la fase de grupos de la UEFA Champions League 19/20 y con ella los dorsales definitivos para esta temporada. Los nuevos ya saben qué número lucirán en sus camisetas y de los jugadores que estaban en el equipo el curso pasado ninguno ha pedido un cambio, por lo que seguirán luciendo los mismos. A los integrantes de la primera plantilla hay que sumar en la lista europea a Koba Koindredi y Yunus Musah, que vestirán el '27' y el '30' respectivamente.

Cristiano Piccini, lesionado de gravedad, es la única ausencia en esta lista entregada a la UEFA, el club lo ha excluido porque no llegará a tiempo de recuperarse para jugar ningún partido de la Fase de Grupos. Se le recuperará en febrero para ls lista de cara a los octavos de final, en el caso de que el Valencia CF logre clasificarse, o para disputar la Europa League si queda tercero en su grupo.

Koba ya hizo la pretemporada con el primer equipo, está destacando en las primeras jornadas con el Mestalla y ya se ha estrenado como goleador. A pesar de sus 17 años ostenta un físico que le ha permitido adaptarse enseguida al ritmo físico de Segunda B. Yunus, que tiene solo 16 años, es aún más joven, podrá alternar entre juvenil y filial y es un centrocampisa muy polivalente que venía de ser capitán en las categorías inferiores del Arsenal. Ambos son apuestas de Pablo Longoria y su equipo de captación. Son los únicos jugadores con dorsal de categorías inferiores que entran en la Lista A. La Lista B, en la que entrarán el resto de canteranos, se puede modificar en las 24 horas previas al partido.

El Valencia CF debutará en la Champions League el próximo 17 de septiembre ante el Chelsea, partido que se disputará en el estadio de Stamford Bridge. Después tendrá también como rivales al LOSC Lille francés y al Ajax de Amsterdam, equipo revelación de la pasada edición que estuvo a pocos segundos de meterse en la gran final.



Los dorsales

Thierry Correia ha escogido el clásico 2 para el lateral derecho. A pesar de que lo llevaba Manu Vallejo, esta situación fue transitoria mientras se definía su situación en el equipo. Dicho dorsal no lo llevaba nadie en el Valencia CF desde Joao Cancelo ante la UD Las Palmas. Jugadores como Mauricio Pellegrino o Quique Sánchez Flores son algunos de los jugadores más destacados que lo han portado.

Jaume Costa, por su parte, también sigue la tradición de llevar el dorsal históricamente vinculado a su demarcación: el '3' de lateral izquierdo. El último en lucirlo fue Rubén Vezo antes recalar en el Levante UD. Futbolistas importantes como Fabio Aurelio, Voro o Camarasa lo han llevado. Los últimos dos cuando todavía se asignaban los números en función del once titular de cada partido.

En la misma línea va Eliaquim Mangala con el 4. El defensor francés no ha podido coger el mismo dorsal que en su anterior etapa, porque el 5 es propiedad de Gabriel Paulista. El último en portar ese número fue Jeison Murillo, pero en el Valencia CF tiene una gran leyenda detrás. Los citados Voro y Camarasa lo llevaron en numerosas ocasiones y otras leyendas como Ricardo Arias o Roberto Fabián Ayala también.

Manu Vallejo ha tenido que irse a uno más alto como el '15', ya que los clásicos de delantero ya tienen dueño. Anteriormente lo llevaba Toni Lato, pero en el imaginario colectivo valencianista ese número está asociado a Amedeo Carboni.

Maxi Gómez, por último, ha heredado de Santi Mina el 22, firmando no solamente un cambio de equipo, sino también de camiseta. Con la elástica blanquinegra lo han lucido también otros jugadores como Mathieu o Edu Gaspar y fue el primer dorsal de dos mitos del valencianismo como David Albelda o Pablo César Aimar.



Dorsal para Sobrino

El delantero de Daimiel es uno de los jugadores que no cuenta para Marcelino y el club le buscó salida hasta el último día del mercado, pero él no estaba dispuesto a marcharse a cualquier club. Finalmente no llegó una oferta que colmase sus expectativas deportivas y económicas y decidió permanecer en la disciplina del conjunto de Mestalla. Con el mercado cerrado y el reparto de dorsales, el club le ha mantenido el 23 del curso pasado.