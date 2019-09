Marcelino cuida la rodilla de Coquelin pensando en el Barça

El domingo, como contó SUPER en su crónica de la victoria frente al Real Mallorca, Francis Coquelin resistió durante los segundos 45 minutos con un fuerte impacto en la rodilla derecha de un rival. La consecuencia inmediata es que el francés no se ejercitó el martes en la vuelta al trabajo del equipo tras un día de descanso. Hasta el partido del 14 de septiembre frente al Barcelona en la cuarta jornada de Liga todavía quedan 11 días, razón por la que técnicos y médicos han decidido preservar el estado físico de 'Coque' para contar con él en plenitud en el Camp Nou.

Cristiano Piccini, Carlos Soler y el mencionado Coquelin fueron las ausencias por motivos físicos en la sesión del lunes. Los dos primeros lo serán por bastante más tiempo: un mínimo de cinco meses en el caso del italiano, que ha comenzado a recibir tratamiento en su domicilio, y ocho semanas para Carlos Soler. El plan con el ex jugador del Arsenal, por su parte, es el de tenerlo entre algodones y no exponerlo a riesgos innecesarios en los próximos días. Asimismo, si el dolor no remite y las sensaciones no son buenas se le sometería a nuevas exploraciones médicas.

En este comienzo de Liga Coquelin se ha erigido como un jugador clave por su capacidad de entrega en momentos donde el equipo ha estado afectado por los vaivenes del mercado y la crisis de poder en la institución. Marcelino confía en tener al mediocentro al 100% para la visita del sábado 14 a Can Barça, razón por la que lo tendrá entre algodones en los próximos días. 'Coque' adelantó a Geoffrey Kondogbia en la rotación como acompañante de Dani Parejo en el choque ante el Mallorca, en el que el '6' se quedó en el banquillo.

Por lo demás, el Valencia se ejercitó en la Ciudad Deportiva en doble sesión con las ausencias de 11 jugadores por los compromisos de selecciones. El conjunto de Marcelino realizó por la mañana una sesión eminentemente física en el gimnasio exterior de Paterna. En ella, ya citados con sus respectivos países, no participado los internacionales Cillessen, Maxi Gómez, Guedes, Daniel Wass, Gayà, Parejo, Rodrigo, Cheryshev, Ferran Torres, Kang In y Thierry Correia. El joven lateral derecho se unió a la concentración de la sub-21 lusa y su presentación y primer entrenamiento se posponen para su vuelta.

Por la tarde el balón entró en escena, con los mismos protagonistas, entre ellos, Rubén Sobrino. El delantero no ha salido del equipo, pese a no contar para el técnico.