Palabras de Paco Alcácer sobre el Valencia CF y Rafinha

Paco Alcácer ha vuelto a la Selección Española tras un gran inicio de temporada con el Borussia Dortmund y ha hablado en una entrevista para el diario Sport. En ella ha vuelto a hacer referencias al Valencia CF y a su vinculación afectiva con el conjunto de Mestalla. El delantero ha declarado que es "un aficionado más, quiero que le vaya perfeto. Ojalá se crucen otra vez los caminos".

Además de ello, el '9' de Torrent se ha mojado sobre su excompañero Rafinha Alcantara, que estuvo vinculado a la entidad valencianista a lo largo de casi todo el mercado de fichajes. Sobre si hubiese fichado al brasileño para el Valencia CF ha contestado lo siguiente: "No soy el dueño ni el director deportivo del club. Es un grandísimo futbolista. No lo ha demostrado ahora ni hace un mes, hace mucho tiempo. Se ve que tiene cosas muy buenas que no tienen otros, pero no soy quien decide".