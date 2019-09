Gary Neville admite su error en el Valencia CF

Gary Neville no volverá a entrenar a un equipo de fútbol nunca más. El que fue técnico del Valencia CF ha confirmado en una entrevista para la web británica Off the Ball que no se plantea volver a sentarse en un banquillo tras su experiencia dirigiendo al cuadro blanquinegro. "No estaba cualificado para desarrollar ese trabajo y nunca debí decir que sí a la oferta", admitió el exjugador del Manchester United.

Varios años después de aquella funesta experiencia, el inglés habla sin tapujos de cómo fue su paso por la entidad de Mestalla. "Yo era un inglés de cuarenta años que no conocía la ciudad de Valencia ni el idioma ni tampoco a muchos de los futbolistas del equipo, y en mi cuerpo técnico, además, puse a personas que estaban en las mismas circunstancias que yo y solo uno de nosotros hablaba español, fue una decisión sin sentido", relata el actual comentarista de la conocida televisión Sky Sports, en la que ha compartido retransmisiones con otras leyendas como Jaimie Carragher o Thierry Henry.

«Yo entonces pensaba en muchas otras cosas, en Sky, en escribir artículos para un periódico o en hacer cosas en Manchester con el Salford», confiesa sin ningún tipo de atadura el extécnico que llegó al Valencia CF sin experiencia de la mano de su socio Peter Lim para sustituir a Nuno Espírito Santo al frente del equipo.



