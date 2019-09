Jason está 'picado' con el Valencia

Jason Remeseiro terminaba contrato el pasado 30 de junio con el Levante UD y, conociendo lo que ello le iba a suponer, no se sentó a negociar su renovación con el club granota y a partir del mes de enero aceptó la propuesta y se comprometó con el Valencia CF para esta temporada y dos más. En cuanto la operación empezó a trascender su situación en el Ciutat de València fue cada vez más incómoda, llegó a desaparecer del equipo, así estuvo durante varios meses hasta que ya en el mes de julio se hizo oficial su fichaje por el club de Mestalla.

Sin embargo, las cosas no han ido como esperaba, tal como el jugador reconocía en su presentación con el Getafe, donde jugará cedido esta temporada. "En el Valencia no he tenido la oportunidad de demostrar el jugador que soy y aquí quiero demostrar que puedo jugar en Getafe, hacer un buen papel, por eso doy las gracias", dijo después de ser descartado de la plantilla definitiva del Valencia CF.

Marcelino, de hecho, ha sido implacable. Jason comenzó la pretemporada como uno más, participó en los primeros amistosos de manera habitual como cualquier otro compañero, incluidos los chavales de la cantera, pero pronto la situación dio un giro. El 2 de agosto, en el amistoso ante el Brighton, disputó sus últimos 20 minutos, a partir de ahí desapareció de manera definitiva y ya no jugó ni ante el Bayer Leverkusen ni en el partido de presentación en Mestalla ante el Inter de Milán. La decisión de que se marchara cedido estaba tomada y el entrenador ya se lo había comunicado. Por supuesto tampoco entró en ninguna de las convocatorias cuando llegaron los partidos oficiales de LaLiga, antes de cerrarse su salida hacia el Getafe en el último día antes de cerrar el mercado.

"Estaba en una situación complicada. No contaba en Valencia CF y por eso doy las gracias en Getafe. Espero hacer un buen año. Desde ya estoy pensando en el próximo partido con el Betis", decía. La cesión de Jason al Getafe es hasta final de temporada y no incluye ningún tipo de opción de compra para el club que preside Ángel Torres.

Por lo demás, en su presentación Jason se mostró convencido de que jugar con el Getafe y hacerlo además en la Europa League "es un escaparate y creo que podemos hacerlo bien con las tres competiciones, jugar en Europa es una oportunidad que no le llega a cualquier futbolista y podemos hacer un buen papel".