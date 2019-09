Guedes debe defender su estatus ante João Félix

La memoria en el fútbol es corta. Mientras el Valencia CF aguarda en breve la mejor versión de Gonçalo Guedes –con la que se presentó en sociedad en la primera vuelta de su primera temporada en Mestalla, la 2017/18–, el futbolista también está obligado a ofrecerla para mantener su estatus con Portugal, actual campeona de Europa y de la Liga de las Naciones. En el país vecino las cábalas de la prensa se centran en encajar en el once de la Selaçao a dos estrellas emergentes como Bruno Fernandes y, sobre todo, João Félix al lado de los dos referentes del ataque: Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. El seleccionador, Fernando Santos, no destapó las cartas del once que esta noche se enfrentará a Serbia en un partido importante en el camino hacia la próxima Eurocopa de Naciones de 2020.

Fernando Santos mantiene la fe en Guedes. El entrenador de Portugal es uno de sus grandes valedores y no olvida el papel heroico de Gonçalo, autor del tanto del triunfo, en la final de la Liga de las Naciones frente a Holanda en junio. Sin embargo, el estado de forma de João Félix con el Atlético presiona con fuerza en favor del delantero de sólo 19 años. El técnico contestó a las preguntas sobre el once sin resolver el enigma: «Táctica y estratégicamente es posible ver en el campo a cualquiera de nuestros 25 jugadores. Todos pueden responder bien el terreno de juego».

Hace un mes Marcelino admitió el trabajo del cuerpo técnico por volver a ver al mejor Guedes. «Todos trabajamos por volver a ver al Guedes de la primera temporada, al que vimos en algunos tramos de la campaña pasada. Nosotros queremos y él quiere poner de su parte para llegar al mejor Gonçalo, tiene que recuperar las buenas sensaciones de forma repetida día tras días. Si lo logramos, veremos de continuo al Guedes que fue determinante y llamó la atención». Como explicó su entrenador en el Valencia, Guedes tiene capacidad y recursos para maravillar del mismo modo que este verano ha hecho el rojiblanco João Félix. La competencia en una selección top como la portuguesa no perdona y el propio jugador sabe que la manera de lograrlo es aprovechar cada minuto que le ofrezca Santos y, en especial, volviendo a ser regular en el Valencia CF .



A Portugal le urge su primer triunfo tras empatar en casa con Ucrania y Serbia. Los dos primeros de cada grupo tendrán plaza fija en la Euro y los últimos cuatro viajarán al torneo tras ganar la repesca.