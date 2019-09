Los guiños de Paco Alcácer

Paco Alcácer (Torrent, 26 años) era un buen delantero el día que cambió el Valencia CF por el FC Barcelona. Hoy lo es mejor. Tres años después, es una de las referencias ofensivas de la Bundesliga. Su progresión en el Borussia Dortmund (pagó 37 millones por él), tras una temporada y media de jugador suplente en el Barça, le ha valido para recuperar su puesto en la selección española, donde sigue fiel a su cita con el gol. El sábado, 11 meses después, volvió a lucir el escudo de la Roja. El último tanto, frente a Rumanía, le ha encumbrado como el futbolista valenciano con más goles en la historia de la selección. Es su décimo gol en 16 partidos con la Absoluta, por delante de históricos como Gaspar Rubio, Maceda, Asensi, y Soldado. También es el tercer valenciano con mejor promedio goleador en la Roja: 1 gol cada 85 minutos.

No hay mejor medicina para un delantero que ver puerta. En lo poco que llevamos de la temporada 2019-2020, Paco Alcácer está de lo más inspirado. Ha anotado en todos los partidos oficiales que ha disputado, 3 de Bundesliga, 1 de Copa Alemana, el de la Supercopa germana y el de la fase de clasificación para la Eurocopa.

En la competición liguera, Alcácer ha celebrado 4 dianas, por detrás de Lewandowski (Bayern Múnich), con 6, y Timo Werner (Leipzig), con 5. También vio puerta en el primer título de la campaña para el Borussia Dortmund, la Supercopa de Alemania contra el Bayern (2-0). Y en los treintaidosavos de final de la DFB Pökal contrinuyó con otro tanto al triunfo renano en el campo del Uerdingen (0-2).

Alcácer triunfa en el Dormund, pero ha dejado caer más de una vez su deseo de volver al Valencia CF algún día. Aunque el delantero está muy feliz en Alemania, fantasea con la liga española: «En lo único que pienso es en el Dortmund, estoy muy a gusto con todos, pero me gustaría volver en un futuro a LaLiga Santander», dijo el sábado.

El pasado mes de mayo, dejó clara su militancia valencianista en la final de Copa, pese a que el rival era el Barça, equipo reciente del torrentino. «Voy con el Valencia, soy del Valencia, me he criado allí. Además, el Barcelona tiene muchos trofeos y el Valencia hace muchos años que no gana uno. Lo que me digan por la calle, me da igual", dijo. Habló también de su posible futuro en la entidad valencianista, a la que lanzó un guiño «Soy un aficionado más. Quiero que le vaya perfecto. Algún día ojalá se crucen otra vez los caminos».

Alcácer se marchó al Barça por 25 millones de euros, un buen negocio económico entonces, por decisión de la propiedad del Valencia CF.