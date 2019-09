Kondogbia y Coquelin competencia de igual a igual

Coquelin y Kondogbia son una garantía para el Valencia CF. Lo eran para Marcelino y lo serán para Celades. Los dos defienden la posición mejor doblada de la plantilla. Es complicado encontrar otro equipo en el marco de LaLiga con un titular y una alternativa de tanto nivel. ¿Quién es quién? Para Marcelino los dos eran primeras opciones. No es buenismo, Coquelin y Kondogbia son iguales, con la carga de profundidad que la consideración tiene a nivel jerárquico. Por estatus, Kondogbia figura entre los capitanes y representa una apuesta personal del entrenador, pero no cuenta con la red de seguridad que sí tienen otros pesos pesados. La competencia ha estrechado los márgenes al máximo. Si Kondogbia baja un punto su rendimiento, entra Coquelin. Lo mismo sucede a la inversa. Pueden jugar juntos en contextos concretos, ante determinados rivales o en momentos puntuales, pero han asumido que están destinados a compartir. Claro que el objetivo es jugar, cuantos más partidos mejor, pero la rotación parece ineludible.

¿Piraña o pulpo? Cuando Kondogbia alcanza su mejor versión está entre los tres mejores futbolistas del equipo. Por todo lo que hace y por como lo hace, potencia un salto de calidad. En igualdad de condiciones, Coquelin no alcanza esa dimensión. Son distintos.



Frenazo inesperado

Geoffrey llegó lanzado a la pretemporada y proyectó esa versión de jugador importante, pero después se ha frenado; no cuajó como playmaker ante la Real Sociedad y estuvo apagado en Balaídos. Ante el Mallorca fue suplente y no participó, motivo cien por cien deportivo. Coquelin volvió al once –tras la roja y el penalti en la jornada del debut– y fue determinante: forzó dos penaltis, sin descuidar su trabajo habitual.



Barcelona y Londres

La competencia es sana. Los dos franceses tienen una buena relación y son imprescindibles dentro de la estructura por su especialidad y por su alto nivel físico. Son básicos en una cuestión vital: complementar y potenciar a Parejo. Con Camp Nou y Stamford Bridge por delante, la prescripción parece natural, salvo lesión o contratiempo. Celades decidirá el orden. Coquelin llegará bien al Camp Nou. Ante el Mallorca recibió un golpe y la semana pasada estuvo entre algodones por el dolor, pero ha arrancado la semana fuerte.