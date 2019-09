¿Mensaje subliminal de Neto?

Este miércoles ha supuesto un auténtico terremoto en el Valencia CF. Con el equipo preparando con Marcelino el encuentro de esta jornada frente al FC Barcelona tras un parón por selecciones ha llegado al entorno del club de Mestalla una bomba en forma de destitución. El técnico asturiano ha sido fulminado por sorpresa y casi al mismo tiempo era anunciada la llegada de Albert Celades al vestuario blanquinegro.

Con el paso de los minutos y tras una reunión de los jugadores en la Ciudad Deportiva de Paterna, varios integrantes de la primera plantilla comenzaron a colgar mensajes de apoyo y agradecimiento al que hasta esa mañana era su entrenador. Otros como Neto, sin embargo, han querido mostrar su alegría. Casualidad o no, mensaje subliminal o no, el guardameta suplente del FC Barcelona, que no terminó muy contento con Marcelino, mostró la mejor de sus sonrisas.