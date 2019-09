Messi descartado y Luis Suárez es duda ante el Valencia CF

Problemas para Ernesto Valverde de cara al partidazo de este sábado frente al Valencia CF en el Camp Nou, para el que el FC Barcelona podría quedarse sin sus dos estrellas. En las últimas horas se ha sabido que la evolución de la lesión de Leo Messi va más despacio de lo esperado y todo apunta a que el jugador argentino no va a arriesgar. Su presencia parece descartada mientras Luis Suárez, con una dolencia similar aunque sin recaída de por medio, también es duda para ese compromiso correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga.

Según la información que publica este miércoles el diario Sport, "habrá que esperar unos días más para ver de nuevo a Leo Messi sobre un terreno de juego: el jugador argentino no llegará a tiempo para jugar el próximo sábado ante el Valencia CF en el Camp Nou, en el regreso de la Liga tras el parón de las selecciones. Messi no se ejercitó ayer con el resto del equipo y su presencia ante el Valencia ya está descartada".

En Barcelona hacen ya cuentas con que el argentino no se incorporará al equipo hasta la próxima semana, de cara al estreno en la Champions League frente al Borussia Dortmund, cinco semanas después de la lesión que sufrió en el entrenamiento del pasado 5 de agosto en el sóleo de su pierna derecha. Según esta información, "la lesión le sigue generando unas molestias que no acaban de desaparecer y tanto Leo como los médicos están de acuerdo en ser prudentes y no forzar su reaparición para no provocar una recaída".

De hecho, se trata de una lesión delicada en la que recaída ya hubo. El futbolista iba a regresar al equipo ante el Betis en el Camp Nou, en la segunda jornada de LaLiga, pero dos días antes de ese partido volvió a notar molestias y finalmente se quedó fuera. Tampoco regresó una semana después para enfrentarse a Osasuna en Pamplona y se daba por hecho que estaría para el Valencia CF, tras una pausa de casi dos semanas por los compromisos internacionales de selecciones. Parece que no será así.

Respecto a Luis Suárez, se lesionó en la primera jornada en San Mamés y no ha vuelto a jugar ni ha viajado para participar con la selección de Uruguay, en este caso parece que Barça forzará hasta el final para intentar que juegue por la ausencia de Messi ante el Valencia CF.