Rajada de Garay por la destitución de Marcelino

Los futbolistas del Valencia CF se están manifestando a través de las redes sociales sobre la destitución de Marcelino García Toral. De entre todos los mensajes destaca el del argentino Ezequiel Garay, que se ha mojado por el técnico asturiano y señala a "quien haya tomado la decisión". Garay añade además, "alto y claro lo digo: NO ES JUSTO".



Este es el mensaje íntegro del futbolista argentino: "Después de muchos años contigo (no solo en Valencia) se a la perfección como eres, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo yo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo. Porque el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano.Te vas por la puerta grande mister. Quien haya tomado esta decisión NO solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: NO ES JUSTO".





