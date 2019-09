Los rajes de Cañizares a Celades y su bronca con Fede Sagreras

Santi Cañizares no se esconde. El exportero del Valencia CF siempre deja clara su opinión sobre la actualidad del conjunto valencianista y está vez, tras el despido de Marcelino García Toral, no iba a ser menos. Cañete alzó la voz en 'El Partidazo de COPE' y acabó enzarzado con el presidente de la Agrupación de Peñas, Fede Sagreras, por defender a Marcelino. Tampoco se quedó sin críticas el nuevo entrenador: Albert Celades.

"Marcelino ha cumplido todos los objetivos para los que fue contratado. Prescindir de Marcelino es un atropello tremendo", aseguró Cañizares, que espera la destitución del entrenador una vez que se había roto las relaciones entre Alemany y Lim: "Era lo esperado. Marcelino se quedaba muy desprotegido. A Lim le sobraba Marcelino porque quiere manejar él el equipo". "Dice que no confía en la cantera y eso es absurdo, lo importante son los resultados; Lim lo que quiere es que suba su valor en el mercado", concluyó.

El exportero también tuvo palabras para Celades... y le dejó un recadito. "Es un chico que viene de formarse como entrenador en las selecciones inferiores y no tenía opciones de firmar en Primera División. Cuando estás necesitado de firmar un contrato y te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde todo concepto de honor y de ética. Celades creo que no sabe dónde se ha metido, con cómo está en el vestuario. Su papel desde el principio va a ser muy complicado", confesó Cañizares.

"Se encuentra con un equipo distraído y avergonzado del club donde está, eso hace que el compromiso descienda. Celades viene con unas premisas: Ferrán y Kan Lee tienen que tirar para arriba, y las alineaciones van a ser ellos dos y nueve más, porque ese es el deseo de Peter Lim", concluyó el portero.



Bronca con Fede Sagreras

El exportero del Valencia CF y Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas, protagonizaron una calurosa discusión en El Partidazo de COPE por la destitución del técnico asturiano.

"Las últimas semanas de Marcelino han sido complicadas. Las peñas del Valencia CF no están contra Peter Lim. Yo, como presidente, creo que las últimas ruedas de prensa del entrenador ha estado extraño, había una dinámica negativa, yo si en mi trabajo a mi jefe lo pongo contra la pared me tira a la calle. Ahora estoy a muerte con el entrenador que acaba de llegar", aseguró Fede Sagrera.

"¿Por qué no le han dejado trabajar ahora? Sobrino quién lo pidió, Jason... yo no se el por qué Lim ha tirado a Marcelino pero yo en los últimos partidos no lo he visto como es él", añade.

"Sí que has dicho que las peñas están con Peter Lim", le reprochó Cañizares. "¿Tú puedes entender por qué este grupo con Marcelino ha rendido al cien por cien? Ahora hemos vuelto a no hablar de fútbol". "Desde que Mateu Alemany dejó de mandar en el Valencia CF hemos vuelto a hablar poco de fútbol", le explica el portero. "Lo que se va a conseguir es que esos jugadores que estaban muy contentos porque había un proyecto deportivo, ahora ya no lo tienen. Ahora llega un entrenador con la premisa de que tiene que poner a los jugadores de la cantera. Y obviamente cualquier jugador del Valencia CF se desmotiva".

"¿Tú crees que Rodrigo, Gayà y Parejo no van a luchar para ir a la Eurocopa", le cuestiona Sagreras. "Es imposible que su mente esté tan limpia para tener un rendimiento para parecido a la temporada anterior", le responde.