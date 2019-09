Tebas defiende a Peter Lim

El presidente de La Liga, Javier Tebas, afirmó que el propietario del Valencia CF, Peter Lim, "no toma las decisiones a las bravas" y que cree que tendrá motivos "profundos" para haber destituido a Marcelino García Toral como entrenador del club. "Si no ha querido explicarlos, tendrá sus motivos", señaló el presidente de la LFP, quien dijo no saber por qué despidió al técnico y "respetar su decisión".

"Lim no es ningún inconsciente, a lo mejor sí, un poquito por haber puesto doscientos millones aquí", señaló Tebas, que aseguró que sigue viendo bueno el modelo de inversión del magnate de Singapur.

"Cuando habláis de este tipo de inversores, ¿qué tipo de inversores son? ¿Os referís a su condición de extranjero? Me dan miedo muchos más los españoles que extranjeros. Cuando ganó la Copa era una gran inversión, cuando se clasificó dos veces para la Champions ha estado bien y ahora por estas circunstancias está mal el modelo? Creo que no", destacó.

"Le deseo suerte a Marcelino que ha hecho una gran labor aquí, suerte a Celades, suerte a Mateo (Alemany), que había trabajado mucho con Marcelino, pero es un profesional y su obligación es sacar lo máximo de lo que tiene, y en esta caso tiene que hacerlo con Celades y los jugadores para subirles la moral, porque el Valencia tiene un equipazo", finalizó.