El mensaje de los capitanes del Valencia CF a la plantilla

"Eso no volverá a pasar", Es la idea que los capitanes del Valencia CF trasladaron al resto del equipo el pasado miércoles, después de que Marcelino García se despidiera de ellos en el vestuario. Ellos, Parejo, Rodrigo, Gayà y Jaume, han pasado por otras situaciones de máxima tensión en estos años que casi siempre acabaron por pasar factura en la competición. "Eso no puede volver a pasar", fue el mensaje claro y directo que enviaron a la plantilla. El Valencia CF no puede volver a deambular por la clasificación y ha de trabajar al máximo con el nuevo cuerpo técnico para mantener al menos el nivel de las dos últimas temporadas. Los jugadores van a mirar hacia adelante desde el primer día, empezando por el partido de mañana sábado en el Camp Nou.

La plantilla, después de la reunión que mantuvieron los capitanes la tarde del miércoles, se planteó incluso ejercer algún tipo de acción de protesta por la destitución de Marcelino. Lo mismo que hace algunas semanas, cuando pidieron viajar a Singapur para hablar directamente con Peter Lim ante la posibilidad de que el propio Marcelino y Mateu dejaran el Valencia CF. Sin embargo, lo que trasladaron los capitanes al resto del grupo fue muy distinto y va en la línea del mensaje que Dani Parejo publicaba horas después en las redes sociales.

Después del terremoto el Valencia CF trata de recuperar el pulso ya sin la figura de Marcelino, con Albert Celades en el banquillo y dos compromisos de altísimo nivel en los próximos días, primero el Barça en el Camp Nou y el miércoles el Chelsea en Londres, en el estreno del equipo en la Liga de Campeones. No va a ser fácil centrar todos los pensamientos únicamente en el fútbol y, en ese sentido, sofocar cuanto antes el incendio en el vestuario se presenta como una prioridad absoluta antes de que empiece a rodar de nuevo el balón.

Los jugadores vivían en estado de shock tras conocer la noticia de la destitución del entrenador, algunos de sus futbolistas con más peso, como Garay y el capitán Dani Parejo, expresaban su apoyo a Marcelino y también su disconformidad con la decisión tomada por la propiedad en este momento, alimentando así la confusión que existe en la calle. 24 horas después, el propio Parejo era el primero en pasar página y lanzaba un mensaje en el que ratifica la unidad y el compromiso del vestuario para seguir adelante más allá de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el club.

"Sin excusas, con ilusión y con el máximo compromiso. Somos el Valencia CF y debemos estar a la altura del escudo que defendemos. #AmuntSempre", es el escrito que difundía el capitán a través de las redes sociales. Un mensaje esperado y necesario que tuvo un efecto muy positivo, con muchos mensajes de aficionados animando a los jugadores a darlo todo para superar este momento delicado.

Con este mensaje del capitán, el vestuario ha querido dejar claro que una cosa es lo que puede opinar cada futbolista como persona y otra lo que tienen que dar en el campo como profesionales que defienden la camiseta del Valencia CF. Parejo ha querido despejar cualquier duda de cara al inminente partido frente al Barcelona en medio de la tormenta, siguiendo además la última indicación del ya ex entrenador antes de marcharse de la ciudad deportiva. «Tenéis que seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico, por favor», les dijo Marcelino.