El Barça hurga en la herida del Valencia CF

Que levante la mano quien no pensó aunque fuera por un momento en aquel 7-0 en el Camp Nou que habíamos enterrado como uno de los recuerdos más tristes en la historia del Valencia CF. En especial cuando un vendaval llamado Ansu Fati, futbolista de solo 16 años que pertenece al juvenil del Barça, se encargaba de hurgar una y otra vez en la herida todavía sangrante para destrozar la defensa blanquinegra y poner el 2-0 en el marcador en solo 6 minutos, el primero al rematar un balón en el área aprovechando un aclarado magistral de Griezmann y el segundo asistiendo la entrada sin oposición alguna de De Jong por todo el centro del área.

Se mascaba la tragedia, para qué engañarse. En el banquillo, el técnico debutante hacía mala cara ya antes del 2-0, o quizá es la que tiene, ya nos acostumbraremos. Sea por la razón que sea, explicaciones seguramente hay muchas, excusas ninguna, hizo su equipo acto de presencia alrededor de los veinte minutos, cuando por fin lograba superar la línea de presión azulgrana para salir con criterio y llegar a las inmediaciones de Ter Stegen. Siempre es complicado jugar en el Camp Nou con dos goles en contra. Si no vas, te pueden hacer cuatro. Si vas, te pueden caer seis. Y el equipo de Marcelino, perdón, el de Celades, se levantó cuando más complicado lo tenía. Parejo encontró por fin una salida a la cueva y arriba, entre Rodrigo y Gameiro, hicieron casi todo lo que el Valencia iba a hacer en ataque en todo el partido. A Ferran hay que empezar a pedirle más, a Guedes exigirle.

Así, en el minuto 27 Gameiro lograba el 2-1 aprovechando una asistencia de Rodrigo, un gol que el árbitro había anulado por fuera de juego pero rectificó con el VAR. No lo era. Si no el marcador, el Valencia igualaba al menos el juego, hasta el descanso y en los minutos siguientes a la reanudación fue cuando de verdad hubo partido, dos equipos con opciones y argumentos para hacer gol y llevarse el partido. El resto del tiempo transcurrió entre el monólogo del Barça y el festival de errores del rival, especialmente con la entrada en el campo de Luis Suárez por un ya apagado Fati.

Un error de Neto, perdón, de Cillessen, echaba por tierra una prometedora irrupción del Valencia CF en la segunda parte. Le entró el balón por debajo de los brazos y, después de golpear en el poste lo empujaba Piqué a la red rompiendo por centímetros el fuera de juego. El efecto fue demoledor, del fuerte olor a empate a dos que empezaba a tener el partido a un 3-1 que lo cerraba casi definitivamente. El poste, que en la jugada anterior le había traicionado, le iba a salvar dos minutos después del cuarto, que llegaría sin embargo en el 61. Poco más de un minuto llevaba sobre el terreno de juego el uruguayo, tiempo más que suficiente para haber detectado su presencia y ponerle algún obstáculo más a ese disparo que, otra vez tras golpear la madera, se colaba en la portería de Cillessen. Vaya regreso al Camp Nou del holandés, que todavía vería entrar el quinto en el 82, también de Suárez.

En la recta final aparecieron Cheryshev y Kang In para dar algo más pese a lo duro del mercador, el coreano, por cierto, primer cambio de Celades como entrenador del equipo junto al ruso. Por mucho que Maxi Gómez no pudo disimular su alegría, en referencia a su gol en el 92, el 5-2 tampoco era ningún motivo para celebrar nada, más bien para hacer mutis por el foro y pensar que algo así en un día como este quizá era inevitable. O no.



Ficha técnica:

5 - FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur (Arturo Vidal, min.73), De Jong (Rakitic, min.70); Ansu Fati (Luis Suárez, min.60), Carles Pérez y Griezmann.

2 - Valencia CF: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Parejo, Ferran (Cheryshev, min.66), Coquelin, Guedes (Kang In, min.66); Rodrigo (Maxi Gómez, min.72) y Gameiro.

Goles: 1-0, min.2: Ansu Fati. 2-0, min.7: De Jong. 2-1, min.27: Gameiro. 3-1, min.51: Piqué. 4-1, min.61: Luis Suárez. 5-1, min.82: Luis Suárez. 5-2, min.92: Maxi Gómez.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité de murciano). Amonestó a Rodrigo (min.30), Kang In (min.68), Maxi Gómez (min.79) y Cheryshev (min.84), por parte del Valencia; y a Alba (min.54), por parte del Barcelona.

Incidencias: partido de la cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 81.617 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de la hija de Luis Enrique Martínez, Xana, y del exjugador Joaquim Borràs.