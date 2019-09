Cuatro meses, una eternidad

El fútbol no es una ciencia exacta, pero la lógica advierte muchas dificultades para el Valencia CF. Antes de ejecutar, desde la propiedad asumieron el riesgo de la destitución de Marcelino. El peligro es que hay resultados que abren heridas difíciles de cerrar. Albert Celades tiene un reto potente y afronta un adversario con potencia de fuego para cornear a cualquiera, con o sin Messi. El argentino no estará y lo que parecía una ventaja hace 72 horas, ahora es una cuestión –casi– menor. El martes, la sensaciones eran positivas en el vestuario del Valencia CF: la crisis de gobierno parecía en estado de calma tensa y la sensación es que se estaba trabajando bien, con Rodrigo en la plantilla, con el refuerzo de la victoria ante el Mallorca. La normalidad recuperada está por reparar. El vuelco en las sensaciones es tremendo. Han sido cuatro meses, pero parece una eternidad. Todo acentuado por el último terremoto. El Valencia CF campeón ha perdido a Marcelino y la vigencia de su espíritu está por comprobar. El proyecto ha cambiado, aunque sigan muchos de los jugadores. El once en el Camp Nou será similar al de Sevilla, con Cillessen por Neto y Ferran por Carlos Soler, lesionado, en banda derecha; según lo previsto.

Celades ha anunciado continuidad, por ahora. Por método e idea, incluso por estructura ideal, tiene poco que ver con Marcelino. En el Barça no estará Messi, pero sí Luis Suárez (se perdió la final) y cuentan con el refuerzo de Griezmann, letal como blaugrana en el Camp Nou.



Leonardo, clave con Neymar

Messi hubiera invertido en Neymar, pero el compromiso con Antoine se ejecutó primero. El PSG jugó fuerte –gracias a Leonardo, dicen en Barna– y no se pudo completar el retorno del brasileño. En junio, la plantilla del Barça daba el fichaje de Neymar por hecho. Ter Stegen será el portero. Su suplente no será Neto, que no se ha recuperado. Su alternativa el curso pasado, titular en el Villamarín, juega ahora en el Valencia. De Jong y los canterano Carles Pérez o Fati son las otras novedades.

Las sensaciones tienen poco que ver con las que se respiraban a finales de mayo. El Barça se desconectó tras caer en Anfield, llegaba como campeón de LaLiga, pero tocado por la Champions. El Valencia volaba; cuarto, seguro y hambriento.