Espanyol - VCF Femenino: Berta puja fuerte

La segunda parte contra la Real marca el guión a seguir por el Valencia CF Femenino que se está construyendo. El equipo de Irene Ferreras se levantó para igualar dos goles de desventaja ante las campeonas de Copa de la Reina –doblete de Mari Paz– y la impresión de renacimiento competitivo recorrió el Puchades. Hace unos meses se hubieran derrumbado en el mismo contexto, pero hubo golpe de mando, por fútbol y por personalidad. «El segundo tiempo muestra lo que podemos dar como equipo, tenemos ganas de dar continuidad a esas sensaciones y sumar los tres primeros puntos de la temporada». Irene Ferreras lo dejó claro en el programa Elles Som Tots de VCF Radio. Ahora toca reforzar el paso en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ante el Espanyol. Un rival con las ideas muy claras, que sabe aprovechar sus puntos fuertes y las debilidades del adversario. En la primera jornada doblaron la rodilla ante el Depor (recién ascendido), pero vienen de un curso 18/19 de crecimiento y querrán reaccionar en casa.

La energía nueva se siente en el proyecto y una de las responsables es Berta Pujadas (19 años). La central llegó en verano procedente del Espanyol y esta tarde habrá reencuentro. «El partido es especial... Fueron dos años allí, conozco a la mayoría y tengo ganas de jugar contra ellas; es como mi segunda casa», aseguró Pujadas, protagonista en VCF Radio. La central tuvo un debut destacado, la catalana tuvo presencia en el once ideal de la jornada 1 de la Primera Iberdrola para muchos especialistas. Liderazgo, contundencia, jerarquía... En la recta final sacó un gol sobre la línea y demostró su alto nivel. Formó defensa de tres junto a la polivalente Viola Calligaris y Cubedo. «Había jugado en este sistema (3-5-2) en el Espanyol; es un sistemaofensivo, si sabemos aprovercharlo puede darnos mucho», analizó. Pujadas se perfila como pilar maestro de la nueva estructura. En clave defensa, Paula Nicart ha vuelto a las convocatorias, mientras Mandy y Nolasco siguen recuperándose.



Apuesta fuerte

Berta Pujadas está destinada a convertirse en uno de los fichajes de la temporada. La jugadora decidió no renovar por el Espanyol en busca de nuevos retos, quería dar un salto. La apuesta conjunta fue fuerte. Incluso rechazó la opción del Levante. «El proyecto es muy ilusionante, todas lo hemos cogido con muchas ganas», advirtió la central. No es un fichaje cualquiera, Pujadas llega consagrada como una de las futbolistas con más progresión del panorama nacional. Criada en la cantera del Marcet (escuela de alto rendimiento y tecnificación de Barcelona), pasó por las inferiores del Barça y con 17 años decidió salir –como hicieron colegas como Ona Batlle, Ariadna Rovirola, Paula Fernández y su inseperable Laia Aleixandri– para ser importante en el Espanyol. Campeona de Europa Sub-17 en 2015 (formó parte del XI ideal del torneo), bronce en el Mundial de la categoría y miembro imprescindible de la selección española que fue subcampeona del mundo Sub-20 en 2018.



Las ideas claras

Berta Pujadas firmó dos años por el Valencia CF y ha encajado fácil. «Estoy muy a gusto, desde el primer momento la gente me ha acogido bien y me siento muy identificada con la manera de jugar del Valencia. Pese a estar lejos de la familia, estoy como en mi casa, estos dos meses se me han pasado volando», describió en el programa Elles Som Tots.

Las claves en la Ciudad Deportiva Dani Jarque están claras: «El Espanyol se ha reforzado bien, tiene un buen equipo, saca provecho de las cosas que hace bien. Estamos capacitadas para ganarles, pero no es un partido fácil». Pujadas no se fía de la imagen de las pericas ante el Depor (3-1), pero tiene claro lo que deben corregir y en lo que deben hacerse fuertes: «Salimos cohibidas ante la Real y nos pasó factura, lo importante es que sacamos el carácter que teniamos que sacar».



Ficha técnica:

RCD Espanyol: Mimi - Inés, Dulce, Soldevila, Daniela Cruz - Débora, Yiyi, Katherine, Baudet - Eli del Estal y Paula Moreno

VCF Femenino: Enith - Calligaris, Pujadas, Cubedo - Flores, Carol, Natalia Gaitán, Sandra, Bea Beltrán - Bonsegundo y Mari Paz

Estadio: Ciudad Deportiva Dani Jarque (Sant Adrià de Besòs)

Árbitra: Zulema González González

Horario: 13:00 horas

TV: #Vamos