FC Barcelona - Valencia CF: el escudo es lo primero

«La verdad es que los futbolistas están demostrado una profesionalidad muy grande en una situación que es traumática para algunos de ellos. Saben que esto sigue y van a dar lo máximo por su club». Es la primera gran victoria del Valencia antes de pisar el Camp Nou. Albert Celades aseguró antes de volar a Barcelona que la plantilla está demostrando compromiso y lealtad al Valencia a pesar del malestar generalizado que existe en el vestuario a raiz de la destitución de Marcelino García Toral y no hay mejor noticia que esa después del incendio del miércoles. El descontento continúa en el vestuario porque el vínculo con el asturiano era muy grande, la herida tardará en cerrarse, pero la obligación de los jugadores es defender el escudo por encima de todo por respeto al club, a la afición y a la profesionalidad de cada uno de ellos. Así lo entendió Dani Parejo con un mensaje que ha marcado el camino a seguir para todo el equipo. «Sin excusas, con ilusión y con el máximo compromiso. Somos el Valencia y debemos estar a la altura del escudo que defendemos. Amunt sempre!». Por mucho que duela la destitución de Marcelino, el escudo es lo primero.

Así lo han entendido los capitanes y así se lo han hecho llegar al resto de la plantilla durante las últimas reuniones del vestuario. Los jugadores han recibido un duro mazazo, lloraron la salida del jefe, montaron en colera, explotaron de indignación -algunos como Dani o Garay de forma pública- pero no queda otra que remar y tirar hacia adelante por el bien de todos. Los Parejo, Rodrigo, Gayà o Jaume ya sufrieron en primera persona la inestabilidad del club y no están dispuestos a volver a pasar por esas travesías en el desierto porque «se pasa francamente mal». «Dani es nuestro capitán, una persona muy importante para el valencianismo, ha vivido contextos muy distintos, conoce bien el entorno y es muy positiva esa actitud para todos nosotros. Es un ejercicio de responsabilidad muy grande y ojalá que él, como capitán, contagie ese optimismo y esa mentalidad», decía Celades. Los 'capos' del vestuario no están dispuestos a permitir que el Valencia deambule en la clasificación como en temporadas atrás con Pako Ayestaran, Cesare Prandelli o Gary Neville. Quieren un Valencia de Celades que siga siendo grande y para eso será necesario dar la cara desde ya. Aunque el escenario sea el Camp Nou. Aunque el rival sea el actual campeón de LaLiga: el Barcelona. No hay mejor día para demostrar que el Valencia está por encima de cualquier entrenador.

La base del equipo, por no decir la totalidad del once titular, será el mismo que el pasado 25 de mayo tumbó al Barcelona en la final de la Copa del Rey. Son los mismos. ¿Por que no ganar otra vez? A favor del Valencia juega la ausencia de Leo Messi y el extraño arranque de temporada de los de Ernesto Valverde. El equipo azulgrana no es fiable sin el astro argentino en el campo y ya ha dejado escapar cinco de los nueve puntos en juego. Ha cosechado una derrota en Bilbao, un empate frente a Osasuna en Pamplona y una victoria en su único partido como local contra el Betis. El Valencia de Marcelino hubiera competido seguro contra el Barça. El Valencia de Celades también está obligado a hacerlo. Como dijo Parejo, «no hay excusas, somos el Valencia».