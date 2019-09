Zenatha Coleman y Asun destrozan al Espanyol

El cambio de dirección se nota. La prueba de vida es el fútbol. La energía nueva se siente en el VCF Femenino y en lo alto de la pirámide está Irene Ferreras. La entrenadora, llegada en junio procedente del Rayo, está instalando su discurso, su pizarra y su forma de liderar con acierto. Irene está recuperando el espíritu –perdido– del grupo y dando forma a una nueva mentalidad. Las jugadoras que ya estaban vuelven a dar su nivel auténtico y las nuevas han producido el salto que se esperaba. El vestuario así lo reconoce. No puede ser casualidad cuando todas coinciden. La remezcla produjo un punto de inflexión evidente en la segunda parte ante la Real Sociedad, del 0-2 se pasó al 2-2 en el Puchades, y esa revolución competitiva se consolidó en Sant Adrià de Besòs. El equipo trabajó muy bien el inicio del partido, impuso su dominio, sufrió en la recta final y marcó la diferencia en el segundo acto por pegada, por solidez y por categoría. El triunfo tuvo una interpretación coral, pero hubo dos futbolistas por encima del resto: Zenatha Coleman –descomunal por sus movimientos en ataque y su velocidad– y Asun Martínez, radical desde el carril derecho por verticalidad, uno contra uno y pegada. La ilicitana, generación 2002, ofreció su primer recital en la Primera Iberdrola. Llegada en verano del Sporting Plaza Argel, Asun tiene pinta de fichajazo. No es un caso exclusivo. La ilusión está fluyendo de manera natural.

Berta Pujadas advirtió en la previa que la estructura (1-3-5-2) de Irene Ferreras puede producir muchas ventajas. El sistema, dibujado para lanzar un Valencia protagonista, potencia la sensación de equilibrio, facilita la red de sociedades en el centro del campo y convierte en protagonistas a las jugadoras de banda. Asun estuvo de diez, pero Bea Beltrán estuvo cerca; la ex de la Real fue la dueña del carril izquierdo; arrolló a Débora García, exvalencianista. Los fichajes se han integrado de lujo, Pujadas y Viola Calligaris han dado una nueva dimensión a la defensa. Flor Bonsegundo multiplica las opciones en la delantera, ante el Espanyol entró en la recta final, tuvo el 0-4... dos veces, pero el palo y Mimi le dejaron sin celebración.



Parada en el momento clave

El bloque de Irene Ferreras no sólo mantuvo el nivel del estreno ante la Real, sino que lo elevó. La entrenadora presentó tres cambios en el once: Coleman por Flor (como compañera en la delantera de Mari Paz), Asun por Mónica Flores en la banda derecha y Jennifer Vreugdenhil por Enith en portería. La guardameta holandesa fue clave. En la única fase de crisis valencianista – en la recta final del primer tiempo– apareció para evitar el 1-0 perico. Pujadas perdió el balón en una emboscada (presión alta sobre la salida) perica, Katherine Alvarado se llevó el balón, dudo en el mano a mano y Jennifer se hizo enorme. Hay... porteras. En el saque de esquina, Eli enganchó un empalme que se fue cerca del larguero. No hubo más.

El regreso de Paula Nicart

El Valencia CF Femenino se mostró como un equipo agresivo en la presión, capaz de imponer su control con el pase corto y veloz en el ataque rápido. Sandra y Carol escoltaron a Natalia Gaitán. La colombiana es el poste bajo de la medular, la responsable de la cobertura, con y si balón. Coleman barrió todo el frente del ataque, sus desmarques de ruptura fueron una constante, siempre buscando la manera de destrozar la defensa del Espanyol en velocidad. Mari Paz no marcó, pero hizo un gran trabajo. Estrelló un balón en el palo.

La jugada que tantas veces no salió en el primer acto, cuajó en el inicio de la segunda mitad. Una triangulación en banda derecha permitió a Carol lanzar a Coleman al espacio. La atacante disparó cruzado, Mimi escupió el balón, Bea Beltrán volvió a disparar y el rechace –tras ser taponado por una defensa– fue recogido por Carol, que lo mandó a la red con precisión. La interior de Sabadell acompañó la jugada y tuvo un premio merecido. El partido se rompió. Otra vez desde la derecha, apareció Asun. La zurda hizo interpretó la diagonal de Robben; arrancó, buscó el centró y disparo... aunque secó al primer palo. La campeona de Europa Sub-17 va a acaparar muchos focos esta jornada. Lo mismo que Zenatha Coleman. Pasada la hora de partido, volvió a romper en velocidad, entró como un cuchillo por la derecha y su disparo cruzado fue imposible –por fin– para Mimi. El VCF Femenino continuó con paso firme. Irene Ferreras movió el banquillo y ofreció minutos a Flor, también a Gio y proporcionó 25 minutos a Nicart, la central volvió a la acción casi diez meses después de la grave lesión de rodilla que sufrió en noviembre de 2018. Enorme refuerzo, un regreso para celebrar y un gran triunfo. Dentro de una semana toca consolidar todo lo bueno ante el Athletic en el Puchades.



Ficha técnica:

Espanyol: Mimi, Vergés, Soldevila (Brenda, 68'), Inés, Baudet, Letti (Ayaka, 45'), Eli, Dulce, Débora (Julve, 57'), Alvarado y Paula Moreno (Yiyi, 53').

Valencia CF Femenino: Vreugdenhil, Coleman (Curtin, 76'), Sandra, Mari Paz (Bonsegundo, 73'), Carol (Gio Carreras, 73'), Berta, Viola, Natalia Gaitán, Bea, Cubedo y Asun (Nicart, 64').

Goles: 0-1, Carol (51'); 0-2, Asun (56'); 0-3, Coleman (68')

Árbitra: Sra. Zulema González González. Amonestó a Inés (22'), Alvarado (63'), Carol (66')

Incidencias: Unas 800 personas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.