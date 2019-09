Kempes: "No te voy a decir que el Valencia es una mafia, pero se acerca mucho"

"No te voy a decir que el Valencia es una mafia pero se acerca mucho". Es la respuesta de Mario Alberto Kempes en Radioestadio de Onda Cero cuando antes del partido ante el FC Barcelona le preguntaron por la situación que se vive en el club tras la salida de Marcelino.

Así cargaba el que fue embajador del Valencia CF contra la gestión de Peter Lim, que define de esta manera: "Me parece que ya estaba todo vendido y les salió perfecto. Esperaron a que cerrase el mercado para que los jugadores no se pudieran ir en verano y después saltó la bomba. No sé si lo hicieron conscientemente, pero les salió perfecto porque ahora los jugadores tienen que defender la camiseta quieran o no".