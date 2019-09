Celades: "¿Que no hablen los jugadores? No es la situación ideal"

Albert Celades se ha estrenado como técnico del Valencia CF ante los micrófonos en una previa de Champions League. El nuevo técnico blanquinegro acudió a la rueda de prensa sin compañía de ningún jugador de su equipo, como estaba previsto según lo acordado por el propio vestuario en plena crisis institucional. Estas fueron las palabras del técnico español:

Análisis del rival

"Vemos al Chelsea como un gran equipo, lleno de grandísimos jugadores, individualidades. Para nosotros empieza la Champions, que es un gran reto, apasionante, más en un escenario como este. Seguro nos planteará muchas dificultades. Vimos como cambió el sistema de juego contra el Wolves, estamos pendientes y sabemos la grandeza de este club Premier"

"No es la situación ideal. Es la medida que han tomado los jugadores. No tengo más que decir"

¿Afrontará el partido con jugadores más físicos como solía hacer el anterior entrenador en partidos de este nivel?

"Como dije, el Chelsea es un gran equipo, cuenta con magníficos jugadores. Lo que pasó en el pasado, pasó. Intentaremos afrontarlo de la mejor manera, sabiendo de las dificultades. La táctica y el estilo mañana lo podréis ver"

Hace una semana dijo que no tenía miedo. ¿Una semana después tras la goleada en el Camp Nou y pulsar el estado del grupo, qué sensación es la que tiene?

"No tengo ningún miedo. Estoy aquí para hacer un trabajo para el que me han contratado, tomaré las decisiones que crea convenientes, por mucho que se hable, las decisiones las tomo yó hasta el día que me vaya de aquí"

Anteriores entrenadores han admitido que Lim pidió desechar competiciones como la Copa, sé que hace unos días usted no se pronunció en la misma línea. ¿Qué le transmitió Peter Lim en este sentido?

"No sé las conversaciones con anteriores entrenadores del propietario. Dije lo que dije y lo mantengo"

Garay, por ejemplo, sí se expresó en Instagra. ¿Cómo ve el estado anímico de la plantilla?

"El estado aníico es bueno. Mañana empieza la mejor competición del mundo a nivel de clubes, eso seguro que es motivación suficiente para que todos piensen en el partido y lo afronten de la mejor manera posible. Todos los jugadors quieren jugar y estar en el once titular, jugar unos minutos en un partido y en una comeptición así... Nadie se lo quiere perder y para mí es lo más importante de todo"

¿Cuándo se verá el Valencia CF que Celades tiene en mente?

"Me gustaría no mostrar lo que vamos a hacer, cuando empiece el partido podremos verlo. La dirección será parecida a la del otro día, no hay demasiado tiempo para hacer demasiadas cosas, apenas pudimos entrenar todavía. Estamos en esa fase"

¿Cuál es el diálogo entre usted y la plantilla de jugadores? ¿Existe ese diálogo?

"Claro que hay diálogo, una cosa son las decisiones que puedan tomarse, pero todos los días se habla con unos y otros, hay comunicación y la predisposición que he encontrado es buena y, seguramente, será mejor. No le doy más importancia, la verdad"

¿Ve en el calendario una fecha para que aparezacan en el equipo las cosas que usted busca?

"No tenemos tiempo para entrenar e incorporar cosas, pero el equipo ha estado haciendo muchas cosas bien anteriormente, tenemos que aprovechar esas cosas a las que está habituado a hacer y cómodo con ellas, cosas que han dado rendimiento alto. Intentaremos inculcar alguna cosa, ahora debemos aprovecharnos de esa situación, hasta el siguiente parón de selecciones será así. Cada día iremos añadiendo cosas, estamos inmersos en un proceso, vamos a ver hasta cuándo dura"

Hasta la fecha, no se le ha visto levantar la voz en un momento de 'duelo' para los futbolistas por lo sucedido con el que era su entrenador. ¿Ve brotes verdes, cuándo cree que puede ponerse fin a un clima de tensión como el actual?

"A qué te refieres con que no levanto la voz... Aunque no grite mucho, lo que vale son los hechos. Al final, las decisiones son mías, me iré con mis decisiones cuando tenga que hacerlo, pero tomaré las decisiones que yo crea convenientes. No me da miedo, estoy muy sereno. La situación, cuando hay un cambio de entrenador, siempre conlleva un proceso para los que llegan y para los que están, hay que conjuntarse. Es un reto apasionante, al menos, para los que hemos llegado. Lo tomamos con la mejor disposción, aunque algunos puedan creer que es un marrón o que esto no lo desea a nadie. Tengo un reto apasionante por delante y estoy convencido de que va a salir bien"

¿Desde el miércoles, día del primer entrenamiento, hasta hoy cómo ha visto la evolución anímica del grupo? ¿Mejor que aquel día?

"La he visto mejor que el miércoles, era traumática para muchos porque lo que pasó fue inesperado. A la plantilla la veo mejor, mejor cada día que pasa. El día del Barcelona, más allá del resultado, el equipo nunca bajó los brazos, por ejemplo, vimos un inicio de la segunda parte muy bueno hasta encajar el tercero. Los técnicos no nos quedamos simplemente con el resultado, el Valencia después del 5-1 siguió y la prueba es el 5-2 marcado en el último minuto. Uno piensa por qué pasa"

¿Hay opciones de ver juntos en el once a Kondogbia, Coquelin y Parejo en el once frente al Chelsea?

"Por poder claro que pueden jugar, están en la convocatoria"

El detalle de no hablar quizá habla más de que los futbolistas siguen atravesando el 'duelo'...

"A colación dije que hoy están mejor que el miércoles. Todos tenemos que mirar ya al futuro. Todos tenemos que intentar lo mejor para el club y la manera es focalizarnos en la realidad, es esta. Este primer partido de Champions, hay que centrarse en el día a día de la mejor manera. Lo demás no nos ayuda para nada a seguir compitiendo"

A través de su experiencia como jugador en situaciones similares, ¿cómo lo vive? ¿cuál es la forma de ganarse la confianza del vestuario?

"No creo que sea situación de pedir nada. Al final, el entrenador soy yo, tomo decisiones y los jugadores tendrán que adaptarse a la nueva situación, como me tengo que adaptar yo. Es un proceso por las dos partes. Tengo experiencia de situaciones como la que están viviendo ahora ellos, pero las tengo también como entrenador en la Federación, en el Mundial de Rusia, con Julen (Lopetegui) en el Real Madrid... he vivido situaciones complicadas..."

Quizá, la más parecisa es lo sucedido con España en el Mundial de Rusia

"Puede ser una situación parecida, sí así es... También la Copa del Mundo en Brasil"