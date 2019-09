El Chelsea pierde a tres pilares frente al Valencia CF

Lampard dio el parte en rueda de prensa: Rüdiger, NGolo Kanté, Emerson, Reece James y Hudson-Odoi son baja. El Chelsea pierde potencial, poder físico, experiencia y capacidad para intimidar. La no presencia de Rüdiger y Kanté es fundamental, por rol y posición. El central alemán volvió el sábado y se retiró en el descanso con problemas. Zouma está lejos de su mejor versión, lejos de lo que se esperaba, como Christensen. En ese sentido, ya no tienen un Terry, un Cahill o un David Luiz. Kanté es básico para crecer en el fútbol de transiciones y no llega a la cita. Jorginho es peor sin él. Kovacic y Barkley son otra cosa. El Chelsea ha encajado goles en todos los partidos y no es casualidad. Emerson, que había empezado muy bien, tampoco está listo. Hudson-Odoi y James cogeran ritmo con el Sub-23. Loftus-Cheek continúa KO.

Por otro lado, el guardameta español Kepa Arrizabalaga, habló en la previa del duelo que medirá a Chelsea y Valencia CF en la jornada inaugural de la Champions League, apostando por la construcción desde la solidez: "Estamos trabajando duro para mejorar la defensa, no hemos dejado la portería a cero y tenemos ese objetivo como equipo, no encajar goles te permite ganar partidos con más facilidad". A su vez, el exjugador del Athletic Club, comparó los estilos de Sarri (exentrenador del conjunto londinense) y Lampard: "Somos un poco más directos, más constantes, hay más energía en nuestro juego, buscamos la portería rival lo antes posible"