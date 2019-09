Parejo: "Lo mejor era estar en silencio, dedicarnos a jugar y dejarlo todo en el campo"

Dani Parejo volvió a hablar tras un partido tal y como anunciaron antes del encuentro frente al Chelsea para romper de esta manera la ley del silencio. Estas fueron sus palabras:

Rompes la ley del silencio. ¿Por qué ahora?

La situación no era la mejor para que saliéramos a hablar, sé que la gente a lo mejor no entiende por qué no salimos, era una situación muy difícil para nosotros y lo mejor era estar en silencio, dedicarnos a jugar y dejarlo todo en el campo.

¿Qué opinas de la destitución de Marcelino?

El fútbol es así, he tenido muchos entrenadores que han pasado por esta situación, hizo un gran trabajo aquí, pasará a la historia y será recordado, pero viene otra etapa, viene otro entrenador y nuestro objetivo es ganar partidos y conseguir los mismos objetivos y estamos a muerte con el míster.

¿Ha sido una sorpresa ganar en Londres?

Es verdad que llevamos una semana difícil, el resultado del fin de semana no fue bueno, pero las sensaciones no fueron tan malas como el resultado abultado, nosotros creemos en nosotros, hoy se ha visto el compromiso del equipo, somos una familia ahí dentro, se ha visto y lo vamos a demostrar porque por encima de todo está el club, nosotros vamos a pasar, pero el club se quedará y lo vamos a dar todo por el club porque es lo más importamnte.

No era fácil ganar al Chelsea.

Es un campo difícil, contra un rival complicado, en la primera parte pudo parecer que tuvieron ocasiones, pero no fueron claras, el partido fue muy nivelado, cada uno jugó con sus armas, con su modelos y hemos sabido sufrir y competir en una situación complicada y tiene mucho mérito, después de esta semana hemos venido aquí y se ha ganado y se ha demostrado la implicación de cada uno.

¿Se había trabajo el gol de estrategia estos días?

La estrategia te da muchos puntos es importante a favor y en contra, nos ha dado tres puntos y es muy importante en los ánimos, la moral y en confianza, ahora al domingo invito a la gente a que venga a Mestalla y se vuelva a vivir un ambiente bonito y alegre porque los necesitamos y si el equipo y la afición van de la mano Mestalla es increíble, para nosotros son muy importantes.

¿Cómo valoras la llegada de Celades?

Venimos a un campo difícil, pero hemos competido increíble, el equipo ha dado la cara, hemos sacado carácter y actitud en un momento dificíl, nosotros estamos unidos ahí dentro y vamos a muerte con cualquier decisión, el club está por encima de todo, nos debemos al club, nosotros nos iremos y llegarán otros y el club seguirá aquí.