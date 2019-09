La salida de Pablo Longoria es inminente

En las próximas semanas el Valencia CF confirmará el cambio de rumbo en el proyecto deportivo con las salidas de Mateu Alemany y Pablo Longoria, respectivamente, director general y director del área técnica. La primera en producirse, de manera inminente, será la del ex scouting de la Juventus de Turín, club desde donde llegó en febrero de 2018 de la mano de Alemany y Marcelino García Toral. Precisamente, el pasado miércoles 11 de septiembre el entrenador asturiano fue el primero que cesó en sus funciones como consecuencia de la decisión que tomó el

máximo accionista, comunicada horas antes en Singapur en una cumbre de urgencia al presidente, Anil Murthy.

El siguiente en dejar de pertenecer a la estructura deportiva será Pablo Longoria. En este sentido, la cámara de SUPER captó ayer en la Ciudad Deportiva de Paterna una conversación relevante entre el director del área técnica y el presidente. Un diálogo en el que se avanzó de manera importante hacia una salida pactada que podría conocerse de manera oficial hoy mismo o, a más tardar, la próxima semana.

Desde que estalló la crisis, Murthy veía en Longoria capacidad y conocimientos que podrían haber seguido al servicio del club en el futuro. Sin embargo, el precoz analista y ojeador ha sido siempre consciente de quienes fueron las personas que confiaron en su trabajo para trasladarlo desde la Juve al Valencia hace año y medio. Alemany y Marcelino. Por esta razón, por una cuestión de dignidad, Longoria ha tenido claro a lo largo de toda la crisis que su paso por la entidad de Mestalla iría de la mano del director general. Una situación que ya pudo comprobarse este martes en Londres. Murthy y Longoria hablaron en un difícil contexto. Un par de días antes, el director del área técnica y Mateu Alemany, todavía el director general, no se unieron a la expedición que representó al club en el partido que jugó el equipo juvenil ante el Chelsea en la prestigiosa Youth League. Al lado de los directores de la Academia, Marco Otero y Luis Martínez, y Jorge López, director deportivo de la Academia, únicamente estuvo el presidente.

El director general se encuentra en proceso de negociación para abandonar el Valencia, y así lo hará cuando acuerde una salida que no le obligue a pagar una cláusula de salida elevada en lo económico. Ayer, mientras Longoria y Murthy hablaban en el palco del Puchades, Alemany no se encontraba en la Ciudad Deportiva. Una vez se consume, en cuestión de horas, el adiós de Longoria, el próximo en marcharse será el director general. Su salida no se prolongará más allá de dos o tres semanas. Los acontecimientos del verano con la destitución de Marcelino han llevado al club a realizar una remodelación en el organigrama que envuelve a los nuevos técnicos y a la plantilla. Decidida por ambos lados la desvinculación del doctor Antonio Maestro, de total confianza del ex técnico, el Valencia trabaja en la reestructuración del cuerpo médico con el objetivo de que los jugadores no deban viajar para ser intervenidos lejos de València.