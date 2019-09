Pellegrino: "El Valencia CF es un equipo top"

Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, definió al Valencia como 'un equipo top' y 'muy completo' antes de enfrentarse a ellos en el estadio de Mestalla en una nueva jornada de LaLiga Santander.

"Me parece un equipo top porque tiene buenos defensas, un gran mediocampo, delanteros de muchísima calidad...Es físico, fuerte a balón parado. Me parece muy completo. Ha mejorado muchísimo su consistencia, está siendo muy parejo. Es lo que puedo decir del presente de ellos. Han vuelto al lugar en el que siempre estuvieron las últimas décadas y es un equipo top", dijo en rueda de prensa.

El rival, donde él jugó, llega después de un cambio de entrenador: "No conozco en línea interna qué ha sucedido. En este caso le deseo lo mejor a Marcelino en su nueva etapa cuando la tenga y al club lo mismo. Son cosas que suceden y no quiero hacer ninguna valoración más".

"Yo estuve ocho años y he tenido momentos como los tengo aquí, buenos, regulares, malos... No hay ningún equipo en el mundo que gane siempre y cuando uno no tiene resultados, si eso queremos llamarlo desde nuestra visión del juego mal momento... Todos los equipos de fútbol tenemos altibajos", explicó.

Los suyos llegan tras no haber ganado en las primeras cuatro jornadas ligueras. Pellegrino no cree que haya un problema de intensidad ya que opina que su equipo lo da todo cada vez que sale al campo.

Sí cree que simplemente hay momentos en los que las cosas no salen: "Son chicos que juegan al fútbol y pueden tener una mala tarde. Lo que pasa es que en el alto rendimiento a veces las pequeñas fallas, los pequeños detalles, se van agigantando porque uno ve que no tenemos puntos en el casillero. Van perdiendo la confianza y eso es algo que tenemos que atacar".

"Los resultados en el alto rendimiento pueden ir rompiendo la confianza de mis jugadores, que tienen una gran capacidad. Tenemos tiempo, estamos a uno o dos partidos de tratar de cambiar. Estamos en el inicio y ojalá encontremos ese partido que nos pueda devolver ese espíritu", agregó.

Pese a ello deben vaciarse: "Nuestro éxito estará en que recuperemos lo que somos nosotros. Si después el rival te gana porque es mejor es otro cantar. Nosotros debemos de tratar de dar nuestra mejor versión, vaciarnos en el campo".

"Tenemos que recuperar nuestras señas de identidad y a partir de ahí encontrar un resultado que nos vuelva a permitir saborear la profesión con un poquito más de alegría. La derrota te golpea pero es parte de nuestra vida y cuando hay equipos que ganan del otro lado, toca sufrir. En este caso nos toca a nosotros y haremos todo lo posible para repetirlo", completó.

El entrenador mandó un mensaje a los seguidores blanquiazules: "Hay que agradecerle por lo que nos han acompañado. Me quedo con un grupo de aficionados que el otro día alentaban 'ahora más que nunca, arriba Leganés'. Eso para mi fue un gesto muy bonito de la afición, que en los momentos difíciles está unida".

"No le pido nada a la afición, creo que tenemos que darle mensajes de que queremos revertir la situación y de que el equipo lo quiere dar todo por esta camiseta. Ese es el mensaje", agregó ante los medios.

Además no le preocupa que haya ansiedad: "Hay equipos que tienen un punto o dos y nadie los da por descendidos. Si nadie les da por descendidos a ellos... ¿Por qué vamos a estarlo nosotros en la cuarta jornada? A nadie le gusta esta situación, a mi el primero".

"Deseábamos otro inicio. Ahora la realidad es la que nos golpea y si hay algún momento para pasarlo jodido, prefiero que sea al inicio. Estamos a tiempo pero cada partido para nosotros va a ser crucial. Ojalá podamos empezar por este domingo", finalizó.