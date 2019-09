Juan Bernat: genio en París, figura en Champions

Juan Bernat está viviendo un momento de plenitud. El valenciano fue figura destacada el miércoles noche, en Liga de Campeones, ante el Real Madrid. Una bomba. Imposible encontrar un amplificador más potente para sus méritos. «Hemos hecho un gran partido. No han estado bien porque nosotros les hemos forzado con mucha intensidad, no les hemos dejado tener posesión», analizó en zona mixta. La victoria fue un chapuzón de prestigio. Juan Bernat (26 años, segunda temporada en París) se ha asentado en el once titular de Thomas Tuchel y está interpretando un papel protagonista en un PSG más moderado en nombres, pero reforzado como equipo. Dentro de ese perfil más gremial y enfocado al colectivo, Juan ha encontrado un contexto ajustado a su personalidad. La temporada pasada fue el lateral izquierdo con más partidos de la plantilla. Lo fue por delante de Layvin Kurzawa y el joven Stanley Nsoki, traspasado al Niza (12,5 millones de euros). En estas primeras semanas de competición está volando. Titular evidente, Bernat ha liberado su mejor versión. La confianza se siente. Cubre la banda de punta a punta, está más preciso y es más agresivo, con y sin balón. Sus números en este inicio han dado un salto.

La Champions ha servido para destacar y subrayar su momento. Las crónicas le ubican en un segundo nivel, mano a mano con Gana Gueye, Marquinhos y Verratti. Los nombres que son trending topic. En una competición donde nadie regala nada y donde juegan los mejores futbolistas del planeta, Juan Bernat hizo un partido radical. Bale tuvo un par de fogonazos y Lucas se hizo minúsculo. Carvajal vivió una pesadilla. Bernat fue quien intimido, fue superior en los duelos; fue pura energía, siempre con una marcha más. El valenciano rompió el marcador con la asistencia del 1-0. El partido terminó a la carrera, con un regalo para Meunier en el que los dos laterales se gustaron para rematar el 3-0. Crecido, se llevó por delante a Carvajal en una última acción defensiva en la que cometió falta por emoción desatada. El golpe terminó en disculpa complice; el madridista le reconoció como igual. Ese es su estatus, internacional potencial con España.

Se codea con los grandes

Nada es casualidad. Pep Guardiola apostó por él para competir con Alaba en el Bayern, su última temporada no fue fácil y la sensación de desazón se pronunció por las lesiones. Como actor de repartó, cumplió, pero no disfrutó del marco de continuidad y de confianza mínimos para encontrar ese punto en el que compites liberado. En el Parque de los Príncipes comenzó el proceso de rehabilitación que le ha permitido establecerse entre las alternativas para la Selección, aunque Jordi Alba y Gayà no se lo pongan fácil.



Los tres laterales izquierdos, fruto de la factoría de Paterna, no son incompatibles por la versatilidad de Bernat, que le permite ser lateral, carrilero y centrocampista. Precisamente, Luis Enrique les hizo coincidir en marzo, en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa ante Noruega y Malta. El primer choque, ante los nórdicos, en Mestalla, lo vivió desde el banquillo. Pero el regresó le sirvió para dejar claro su valencianismo: le encantaría volver. Campeón en el Bayern, campeón en París... el tiempo reforzará la figura de Bernat y su volumen. Ahora, es protagonista por méritos propios y disfruta el momento.