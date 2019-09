El gran cambio para Kang In Lee

Marcelino fue radical en su despedida del Valencia CF: utilizar a Kang In Lee o a la cantera como argumento para cuestionar su fidelidad con el proyecto es un prueba miserable. El proceso no es blanco y tampoco es negro, pero por encima de evidencias como los números, la realidad es que los futbolistas no estaban ubicados en un marco de confianza auténtico. No por casualidad, Marcelino insistió en la conveniencia –para el surcoreano y para Ferran– de rodar cedidos. La realidad es una cosa y el provecho de ser protagonistas en otro club, para regresar más hechos, es otra. Marcelino tenía una sensibilidad muy particular... Celades tiene la suya.

No es una postura impuesta y no está en condiciones de lanzar una apuesta kamikaze, pero es obvio que algo ha cambiado y va a cambiar. En Stamford Bridge jugó un Valencia CF repleto de futbolistas bien maduros, la media de edad se acercó a los 29 años, pero el míster lanzó a Kang In en la recta final. No fue un brindis al sol... había partido y la victoria corría riesgo. El objetivo fue introducir otro pasador, una alternativa capaz de ofrecer un respiro con balón. Dos partidos de Celades y dos partidos en los que ha participado el surcoreano, los dos perfilado como mediapunta. En la primera tanda de sustituciones en el Camp Nou, estuvo Kang In. En el once titular tuvo continuidad Ferran.

No era cualquier adversario, no era cualquier partido y no era cualquier escenario. Kang In se estrenó en Champions de la mano de Celades, para los amantes de las onomásticas. El planteamiento es ir más allá, ofrecer el contexto que hasta ahora no ha tenido la Academia, que hasta ahora no han tenido futbolistas como Nacho Vidal o Lato, tampoco Villalba, Manu Vallejo o Jorge Sáenz, cedido al Celta. Celades está enfocado a lo inmediato, pero tiene estudiados a los futbolistas con más proyección del Mestalla. En el ambiente de Paterna está que Kang In puede tener pronto una oportunidad como titular. No es cuestión de sensaciones sino de posición durante los entrenamientos. El fútbol del surcoreano cuadra con la propuesta de Celades. El Balón de Oro del Mundial Sub-20 va a dejar de ser un problema.