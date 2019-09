En busca de la victoria perdida del Mestalla

Ya es hora de ganar. Después de cuatro partidos en los que el Valencia Mestalla ha ido mejorando progresivamente su versión sobre el terreno de juego, pero en los que no ha podido alzarse con ninguna victoria, el equipo viaja a Olot con todo para buscar el triunfo. Empezar a sumar de tres en tres es fundamental por varios factores. El primero es eminentemente clasificatorio, los de Chema Sanz están en puestos de descenso y en caso de ganar escalarían casi hacia la mitad de la tabla. El objetivo con el que se confeccionó la plantilla fue el de no volver a sufrir tanto como el curso anterior para certificar la permanencia y para ello no conviene que los rivales empiecen a abrir brecha.

Además, la confianza de los jugadores necesita un espaldarazo. En los dos últimos choques han logrado mantener la portería a cero, pero han perdido fuerza a nivel anotador. El Mestalla va en busca de la profundidad y la pegada perdidas en las últimas semanas. El dominio posicional y las ocasiones contra La Nucía no fueron suficientes para vencer y volver a ver puerta con facilidad se prevé clave para cumplir los objetivos de la temporada.

El técnico valenciano podrá contar con toda la plantilla, incluidos Jordi Escobar y Joseda Menargues que regresan de su estancia con la Selección Española Sub-18. Además, los futbolistas que jugaron Youth League el martes llegan con la moral alta después de su actuación en campo del vigente subcampeón. Con la sensación Koba Koindredi a la cabeza, el Mestalla espera ser en Olot un equipo dominador, capaz de robar en campo contrario y de lanzar desde media distancia.

El nuevo ritmo del filial, con jugadores que disputan competiciones intersemanales, va a obligar a Chema a hacer rotaciones a lo largo del campeonato. De cara a la visita a los catalanes, la principal duda es si regresará Pascu a la alineación por Yunus Musah o si reubicará incluso a alguno de los dos para darles cabida a ambos. El eje de la zaga, por su parte, parece asentado tras la buena actuación de Castro y Molina en el Puchades y podrían repetir, aunque Hugo Guillamón y Javi Jiménez pugnan por su sitio.

El rival del Mestalla, por su parte, llega con un punto más que los valencianistas, pero con una racha más negativa, ya que han perdido los últimos dos envites. Los catalanes luchan también por la permanencia en la categoría y le han confiado el objetivo una temporada más al valenciano Raúl Garrido.