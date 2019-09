Lopetegui, Mourinho, Jardim, Peter Lim y Celades

Si a principios del mes de junio Monchi no llega a apostar por Julen Lopetegui para el banquillo del Sevilla, hoy casi se podría asegurar que el que fue seleccionador nacional sería el entrenador del Valencia CF. No se han dado los tiempos ni las circunstancias, pero el técnico vasco era desde hace meses el favorito de Peter Lim para el día después de Marcelino, que antes o después iba a salir porque el máximo accionista, antes de optar por el despido en este mes de septiembre, ya había decidido no renovar su contrato que terminaba a final de esta temporada.

Albert Celades es el entrenador del Valencia CF en principio hasta el 30 de junio de 2021 aunque no ha sido la primera opción que ha barajado la propiedad para suplir la salida de Marcelino García. Es una situación que el técnico conoce porque precisamente Julen Lopetegui, con el que el catalán tiene una estrecha relación, fue una de las personas consultadas por Peter Lim antes de dar el OK al fichaje de Celades. Lopetegui y Celades se conocen desde hace décadas, coincidieron un año como jugadores en la plantilla del Barcelona, trabajaron juntos durante años en la Federación Española y formaron cuerpo técnico en la breve etapa del Real Madrid. Una situación que estuvo cerca de repetirse en el Sevilla, aunque en este caso Albert prefirió esperar la oportunidad de ser primer entrenador, que le iba a llegar pronto y además en un club como el Valencia CF. Los informes de Lopetegui fueron lógicamente buenos y Celades acabó fichando por el club de Mestalla tras una larga charla previa con el presidente Anil Murthy y la visita posterior a Singapur.



No es la primera vez que Lopetegui ha estado sobre la mesa del Valencia CF desde la llegada de Lim. Su gran apuesta inicial fue Nuno Espirito Santo, pero cuando las cosas se torcieron el máximo accionista ya pulsó la opción del vasco, primero tras el fracaso de Neville y después tras acabar esa misma temporada, aunque finalmente y para sorpresa de todos decidió apostar por la continuidad de Ayestaran. Su fichaje como seleccionador nacional y después con el Real Madrid parecían ponerlo en otra liga, pero las cosas no le fueron nada bien en el Santiago Bernabéu, fue despedido a finales del mes de octubre y hasta hace algo más de tres meses estaba en el mercado. Entonces, sin embargo, con el título de la Copa y la clasificación de nuevo para jugar la Champions, Lim no quiso dar el paso de dar por terminada la etapa del asturiano, cosa que sí haría después, ya en el mes de septiembre.

Mourinho y Jardim

Según ha podido confirmar SUPER, Peter Lim llamó en las semanas previas al despido de Marcelino al menos a dos entrenadores para ofrecerles el banquillo del Valencia CF. Uno de ellos no está ligado ahora mismo a ningún club, se trata de su amigo José Mourinho, con el que no había posibilidad alguna de llegar a un acuerdo económico por mucho que entre ellos todo fueran buenas intenciones. Circula además por el entorno del Real Madrid el rumor de que 'The Special One' está a la espera de una propuesta del Real Madrid si Zinedine Zidane es cesado o renuncia en algún momento a su cargo.



El segundo es el actual técnico del Mónaco Leonardo Jardim, entrenador que a sus 45 años tiene también una amplia experiencia y está acostumbrado a trabajar con futbolistas jóvenes. Entre otros, no dudó en poner en el equipo titular a Anthony Martial o a Kilyan Mbappé con apenas 18 años o incluso menos. Fue despedido en octubre aunque el club volvió a recurrir a él en enero para sacar al equipo del descenso. Pese a que el Mónaco atraviesa de nuevo por una situación complicada, penúltimo en la Ligue 1 francesa tras seis jornadas, Leonardo Jardim no pudo o no quiso desvincularse de su actual equipo para hacerse cargo del Valencia CF.