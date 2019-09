Mangala sigue con el contador a cero

Eliaquim Mangala no ha comenzado su segunda andadura en el Valencia como esperaba. El francés no ha entrado en ninguna de las seis primeras convocatorias de la temporada. Ni en LaLiga ni en Champions League. Se quedó fuera de las listas en los tres primeros partidos a las órdenes de Marcelino García Toral contra la Real Sociedad, Celta y Mallorca y tampoco lo ha hecho en los tres siguientes a los mandos de Albert Celades. No formó parte de la expedición en los viajes a Barcelona y Londres y esta jornada se convirtió en uno de los cuatro descartes del entrenador para el Valencia-Leganés junto a Thierry Correia, Manu Vallejo y Rubén Sobrino. Mangala tuvo que vivirlo de nuevo desde el palco de autoridades de Mestalla. De momento, continúa con el contador a cero en el Valencia.

El galo aterrizó en València después de prácticamente dos años sin jugar por culpa de una grave lesión en los ligamentos de su rodilla derecha, pero la realidad es que tanto Marcelino y Celades han coincidido a la hora de explicar que los motivos de las ausencias de Mangala en las convocatorias no tenían nada que ver con su estado físico. ¿Tiene algún problema físico? "No, es una decisión técnica", aseguró Celades en la previa contra el Barcelona. El jugador superó el reconocimiento médico sin problemas y aseguró en su presentación del pasado 14 de agosto que se sentía "como si tuviera 18 años". Un mes después Eliaquim aún no ha debutado. Mientras tanto, el futbolista no baja los brazos y sigue trabajando en Paterna en busca de su primera oportunidad. El Valencia jugará cinco partidos en los próximos 14 días y ese puede ser el escenario perfecto para que el galo entre por fin en escena. Mangala se ha convertido en uno de los descartes habituales junto a Manu Vallejo y Rubén Sobrino. Los dos se han quedado fuera de las seis listas de Marcelino y Celades.



El caso de Correia es diferente

Thierry Correia también está a inédito con Celades. El portugués se quedó fuera de la citación contra el Barcelona y repitió frente al Leganés. Sin embargo, el sub-21 luso cuenta en los planes del técnico y no se descarta que el día que entre en la convocatoria sea para jugar de inicio. Aunque acabó descartado, Celades ya tuvo un primer guiño con él llevándoselo a Londres para acelerar su integración al grupo.