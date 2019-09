"Respeto mucho lo que dicen los valencianistas, estamos contentos de que apoyen al equipo"

Albert Celades habló de su sistema, de la afición y de todo lo que rodeó al partido. Estas fueron sus palabras:

El Valencia ha salido muy desenchufado. ¿Por qué?

Nos ha costado inciar el partido, no ha sido el inicio que queríamos, no hemos entrado cómo nos hubiera gustado, luego hemos mejorado con fases buenas de juego y hemos merecido algo más que el empate.

¿Ve a Rodrigo cómodo en la derecha?

Yo creo que sí, no cohibimos a Rodrigo jugando ahí, no es nuevo, ha jugado muchas veces ahí, en los últimos tiempos es verdad que ha jugado más delante, pero tiene libertad para jugar por dentro y no es ninguna novedad para él tampoco.

¿Para jugar en casa valía este sistema con Kondogbia, Coquelin y Parejo?

No estamos cerrados a nada, tenemos diferentes alternativas, pero hemos jugado contra un buen equipo que había hecho méritos para tener algún punto y había mostrado buen juego, contra el Betis especialmente. Ha sido un partido difícil, ante un equipo muy ordenado y bien organizado, pero ha habido fases en la que los jugadores se han mostrado de mejor manera y no queda otra que seguir trabajando.

¿Cómo está Gayà?

Esta pendientes de pruebas, os informaremos.

¿Cómo ha visto a Guedes?

Ha sido un día de mucho calor, eso se acusa siempre, algunos jugadores lo acusan más que otros por su manera de jugar, por sus esfuerzos, pero yo creo que ha hecho un buen partido, ha hecho lo que le hemos pedido y ha aportado al equipo.

Se han escuchado cánticos en contra del club y a favor de los jugadores.

Respetamos mucho lo que dicen los valencianistas, estamos contentos de que apoyen al equipo, sabemos que cuando la afición está con el equipo todos somos más fuertes y esa unión es buena para el presente y el futuro.

¿Qué le parece jugar con este calor?

No es fácil jugar en esta temperatura en el fútbol de élite pero hay que adaptarse de la mejor forma posible y estamos a agradecidos a los jugadores por el esfuerzo que han hecho.

¿El equipo no ha hecho poco bagaje par ganar?

Al final esto son goles, ¿justo?, es lo que es, un empate, nos ha costado el último pase, en la segunda parte hemos jugado en campo contrario, hemos tenido una ocasión clara con Ferran y Rodrigo, pero nos ha faltado ese último pase y esa finalización.

¿Le preocupa los vaivenes del equipo?

Nos gustaría tener más regularidad pero estamos en ello, no es fácil conseguirlo tan pronto, pero el esfuerzo de todos hace que se tarde menos tiempo, estamos agradecidos por la profesionalidad que están mostrando los jugadores y no tenemos dudas de que vamos a seguir hacia delante.

Ha jugado con tres jugadores en banda derecha y Kang In se veía al medio, cosa que Ferran no hacía. ¿Le mandó jugar al centro?

Kang In ha hecho lo que le hemos pedido, sabemos que sus condicones no son las mismas que Ferra, es un jugador combinativo, y queríamos aprovechar lo mejor que tiene es esa posición más interior, Ferran es un jugador de banda, de uno contra uno y balones al espacio, hemos intentado darle el mejor contexto a los jugadores.

Dijo que poco a poco veríamos su mano en el equipo. ¿Este sistema mixto va a tener continuidad o vamos a pasar a un dibujo fijo?

Tenemos varias alternativas, durante el partido hemos cambiado, por ejemplo con la entrada de Ferran, vamos a ir probando cosas y trasladarlas a los partidos.

¿Rodrigo no es un damnificado de este sistema?

No creo que sea un damnificado, en Londres y hoy ha tenido buenos momentos y ha generado cosas, en la primera parte ha tenido situaciones más buenas, delante en la segunda parte ha participado menos, pero es un jugador buenísimo, que nos encanta y no es un damnificado.

¿Su contrato acaba en junio de 2021? ¿Es así?

Lo que se anunció en el comunicado es así

¿Hay condicionantes por si entra en Champoons?

Es lo que se dijo en el comunicado.

¿De verdad, está contento con el equipo?

Creo que el equipo merecío mas. Me hubiera gustado ganar y jugar mejor pero hemos hecho bastantes cosas buenas y creo que hemos podido hacer algún gol más, pero está claro que hay que seguir mejorando, es bueno que pensemos así. Hay que seguir trabajando desde la normalidad y mejorar.

¿Cómo se ha sentido en Mestalla en su primer día?

Muy bien, es un gran orgullo estar en el banquillo de un club como el Valencia, ya lo sufrí como visitante, aquí siempre ha habido un ambiente fantástico, ojalá empecemos a ganar partidos y el ambiente sea mucho mejor y que con esa unión de la afición el club y el equipo todo funcione con normalidad.