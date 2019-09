Bordalás habla de Mestalla, Marcelino y Celades

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este martes que "nunca" espera "un mal recibimiento en ningún sitio", incluido Mestalla, estadio en el que la pasada campaña su equipo sufrió un clima muy hostil en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El Getafe y el Valencia CF se enfrentaron la temporada pasada en los cuartos de la Copa del Rey. En la ida el equipo madrileño ganó 1-0 y en la vuelta, tras llegar con empate a uno al final, en el tiempo añadido encajó dos goles que eliminaron a los azulones de la competición y que hicieron que se vivieran momentos de crispación por la tensión de lo que había en juego. "Nunca espero un mal recibimiento en ningún sitio. Somos un equipo de fútbol y lo que ocurrió el año pasado se exageró. Está olvidado. Todo el mundo está centrado en sacar los partidos adelante y el Valencia CF, igual que nosotros, querrá ganar", dijo Bordalás en conferencia de prensa.

El técnico del Getafe fue preguntado por las diferencias que ve entre el Valencia CF de Marcelino García Toral y el actual de Albert Celades. "El Valencia CF de Marcelino era un equipo muy definido puesto que ya llevaba tiempo al frente del equipo y Celades es un entrenador con sus ideas y querrá impregnar su idea de fútbol. No somos quién para evaluar, todos los técnicos me parecen muy buenos y no voy a entrar en comparaciones", confesó.

El irregular arranque de resultados, unido a la destitución de Marcelino, están marcando el inicio de temporada del Valencia CF, algo que no influirá en el partido para Bordalás. "Eso es lo que aparece en algunos medios. No creo que sea así. Los profesionales siempre están en su trabajo en hacer las cosas bien, estoy ajeno a todo esto, solo pienso en lo deportivo, en las virtudes del Valencia y en hacer un buen partido. Sabemos que va a ser muy difícil", señaló.

El Getafe afronta este partido sin casi tiempo de descanso ni preparación, puesto que hace dos días jugó con el Mallorca en Liga y tres días antes con el Trabzonspor turco en Liga Europa. "Pese a que no ha habido mucho tiempo para prepararlo, lo afrontamos con la máxima ilusión y conscientes de que el Valencia es un rival muy difícil", manifestó Bordalás, que reconoció que el calendario es "complejo" y lo tienen "asumido".

"La exigencia es la misma. Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, dos equipos que jugaron Liga Europa como Sevilla y Espanyol jueguen en domingo y a nosotros nos pongan un partido en sábado, con menos tiempo. Ya nos pasó el año pasado", declaró.

"Hay que tener en cuenta el descanso de los equipos. Siempre tenemos menos horas. No nos quejamos casi nunca, pero sí que no nos parece lo más correcto, sobre todo por los chicos, los profesionales, porque son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo. Si queremos que los equipos tengan frescura deberían tener el descanso correcto", apuntó.

Bordalás también habló de los aspectos y momentos que más le han gustado de su equipo en este primer tramo de la temporada. "Me gustó mucho el primer tiempo contra el Betis y el último partido contra el Mallorca, salvo acciones puntuales. Veo que al equipo se le ve una mejora y eso siempre es positivo. Está claro que al final se tiene que ver recompensado con resultados porque si no, nadie se acuerda", comentó.

"A veces la recompensa no es la deseada. Contra el Alavés jugamos bastante bien y ellos en una media ocasión nos empataron, pero eso forma parte del fútbol. Estoy contento", concluyó.