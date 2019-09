Celades: "Contemplo a Kang In para jugar de mediocentro"

Albert Celades ha analizado este martes en la ciudad deportiva de Paterna el partido en Mestalla frente al Getafe. El entrenador del Valencia CF ha lamentado la baja de José Luis Gayà, ha hablado sobre las rotaciones y sobre dos protagonistas: Rodrigo Moreno y Kang In Lee.



Rueda de prensa íntegra

Confirmada la baja de Gayà. ¿Qué valoración nos puede hacer?

Es importante, es uno de los capitanes y es una lástima, pero son cosas que pasan en esta profesión y ojalá lo tengamos lo más pronto posible. Ha salido un comunicado y podreís hablar con el médico para más detalles.

¿Qué le falta al equipo para acoplarse al 4-3-3?

Está claro que nos gustaría que todo funcionara mejor, pero estamos avanzando en algunas cosas, lo estamos intentando en los entrenamientos y en los partidos y hay que seguir insistiendo, estamos contentos de la predisposición del equipo, se hicieron cosas buenas en el partido, aunque no estamos contento con el resultado, nos gustaría ganar siempre, pero no pudo ser, fue un partido como los que se han visto muchos en Mestalla en los últimos tiempos.

¿Conoce el pique entre el Getafe y el Valencia CF?

Sí, soy consciente de lo que se vivió el año pasado, yo lo viví como aficionado y tengo información interna, pero lo que pasó pasó y vamos a intentar hablar de fútbol, ojalá todo sea cordial y solo pensemos en fútbol y no en cosas que nos son agradables para nadie.

¿Es un técnico partidario de rotaciones? ¿Habrá cambios?

Todos los partidos que hemos jugado hemos hecho cambios, nunca he repetido alineaciones, puede ser que sigamos esta línea, lo que intenamos es aprovechar la plantilla que tenemos y tomar las decisiones que creamos conveniente, pero está claro que hay que mirar mas allá en el calendario y sacaremos el equipo que pensemos que es el mejor para ganar.

Tiene previsto continuar con este sistema mixto? ¿Es muy distinto al 4-4-2 de Marcelino?

No es tan distinto, los jugadores están acostumbrados a jugar en diferentes sistemas, muchas veces van a las selecciones y juegan de una forma distinta en el sistema y en el estilo, no es un cambio gande, el equipo hace cosas muy buenas y no queremos perder esas cosas y lo que hacemos es intentar hacer cosas que nos pueden ayudar a mejorar, pero no es un gran cambio ni los jugadores tienen dificultad para adaptarse a esa situación.

¿Cuándo se puede hacer un juicio del trabajo de Celades?

No lo sé, desde nuestra entrada no hemos tenido mucho tiempo para entrenar y el poco tiempo que hemos tenido lo hemos intentado aprovechar de la mejor forma posible, no tengo ningún ego en el Valencia CF de Celades, lo que me importa es sacar el máximo rendimiento y ese es mi objetivo, mi objetivo no es dejar ninguna huella, es buscar el máximo rendimiento del equipo, que la afición esté contenta y que el club vaya de la mejor forma posible.

Otra vez los mismos descartes y entra Correia.¿Está preparado para jugar?

Es una decisión técnica que no es agradable porque son tres jugadores que lo están haciendo fenomenal con buena actitud, no es fácil, pero estamos muy agradecidos por la actitud y profesionalidad máxima que están mostrando. Correia es un jugador que lleva diez días aquí y no es sencillo, todo el mundo necesita un proceso de adaptación y en su caso un poco mañs, este es un club muy grande, pero él está preparado, está demostrando de lo que es capaz y es una alternativa igual que Mangala, Vallejo y Sobrino.

¿Ha hablado con Rodrigo? ¿Acepta su nueva posición?

Me da la sensación que estamos en un debate .. dándole importancia a una cosa que no la tiene, Rodrigo está jugando de delantero, no de medio o de lateral... a veces juega en medio, a veces más escorado pero no es nuevo para él, ha jugado mucho tiempo en banda arriba con uno, con dos, lo hemos hablado como con otros jugadores y él está cómodo en cualquier posición y con la responsabilidad de ayudar.

¿Cree que Kang In en breve podrá jugar de inicio?

Le estamos dando participación, ha entrado en todos los partidos, y es un jugador más de la platilla, ya he dicho que no nos importa si los jugadores tienen 17 o 37 años, miramos el rendimiento y entendemos que Kang In está en el buen camino.

Este miércoles van a protestar contra Peter Lim. ¿Teme que contra usted también?

El mayor activo de este club es la afición y lo que nos gustaría es que fuéramos todos de la mano, lo más importante son los jugadores y necesitan sentir el calor de la afición. Aquí cuando venía de visitante, si Mestalla empuja se hace dificil y estos jugadores se merecen el apoyo de la gente por lo que han hecho en los últimos tiempos, han cumplido objetivos y todos tenemos que ayudarles y darles el mejor contexto para que rindan mejor y así será difícil para los rivales.

¿Qué le gustaría mantener de este bloque de Marcelino?

El Valencia antes de nuestra llegada hacía cosas bien y no me gustaría entrar en detalles, pero no solo en defensa, también en ataque, queremos fomentarlas esas buenas cosas, seguir trabajándolas y luego hay situaciones que nos pueden ayudar y nos pueden ayudar a tener más recursos ofensivos y defensivos pero siempre con el objetivo de tener los máximos recursos posibles.

¿Cómo está Carlos Soler. ¿Podría jugar contra el Atlético?

Se fue a Asturias con el doctor y todo está marchando bien, tiene una evolución positiva y no se cuándo estará, lo que es seguro es que antes del parón no estará, ya veremos si después está bien, de momento está marchando todo según lo previsto.

Rival duro como el Getafe.

El Getafe tiene automatismos consolidados, jugó por la Champions hasta el final y ha sacado rendimiento a su forma de jugar y nos espera un partido muy difícil y muy duro.

{C}

Kang In ha jugado en varias posiciones, ¿Te vale también dentro del trivote?

Sí nos puede valer, también nos puede ayudar en esa situación, independientemente de que su perfil es ofensivo, hasta ahora lo hemos puesto en situaciones más adelantadas por banda o detrás del delantero, pero también le valoramos en esa posición que hablas de centrocampista, se desenvuelve bien por dentro más que por fuera y desde luego que le valoramos en esa posición, queremos que cuando juegue esté en contacto con el balón, es un jugador que se maneja con poco espacio y puede jugar perfectamente.

¿Hay que seguir dándole minutos a Guedes o tomar medidas con él después de su actuación del domingo?

Lo valoraremos, no hay una decisión concreta, depende de las sensaciones y lo que veamos, pero Guedes como los demás... eestamos en un club de la máxima exigencia y queremos más, nos exigimos más todos. Nos exigimos que podemos dar más con Gonzalo y con otros jugadores. Estamos contentos con la profesionalidad de los jugadores, pero en este club la exigencia es máxima. Esto no para y la exigencia es más y más y más.

No tiene más centrocampistas para el 4-3-3. ¿Le has pedido algo a Peter Lim para enero?

No le hemos pedido nada, estamos intentado sacar esto con lo que tenemos, entiendo tu pregunta, pero tenemos mas jugadores para jugar ahí y no nos ceñimos a una cosa concreta, vamos a adaptarnos a lo que nos va a dar mejor rendimiento, Kang In puede jugar ahí y tenemos más recursos.