Thierry está en la casilla de salida

Thierry Rendall Correia tiene las cualidades, pero el Valencia CF exige mucho desde el primer momento. El lateral derecho está en pleno proceso de adaptación y conviene cuidar cada paso: el joven futbolista (20 años) no llegó a coincidir con Marcelino, se sumó a los entrenamientos en pleno incendio, después de los partidos de selecciones y la entrada no fue sencilla. Su trayectoria en Sporting quedó restringida a siete partidos. Se puede decir que firmó desde la sección Sub-23 del club lisboeta, aunque llevaba meses integrado en la dinámica del primer equipo. No es un salto sencillo, para nadie.

Por el momento, Celades considera que Thierry está verde y prefiere asegurar, quiere brindarle un contexto de seguridad. El portugués viajó a Londres en una lista de 20, aunque luego vio el estreno en Champions desde la grada. La convocatoria para Getafe le coloca en la casilla de salida. Por primera vez estará en el banquillo, como alternativa disponible.

El portugués no es una apuesta de rendimiento inmediato. Con la lesión de Piccini, el club se vio obligado a acudir al mercado y prefirió invertir en futuro. No por casualidad es fijo en el nuevo ciclo la Sub-21. Thierry está trabajando bien, «demostrando de lo que es capaz», pero tiene conceptos tácticos por pulir, tiene que ajustar automatismos. El cambio de míster, el carácter del rival y la tensión que se respira no ofrecen la oportunidad que Celades considera ideal. La necesidad del equipo es otra cuestión. Wass está jugando todo y en los últimos partidos ha sufrido, mucho. El danés reclama oxígeno, pero la única alternativa natural es Correia. Celades necesita una solución. Una de las vías que valora es Jaume Costa. El zurdo jugó en la derecha con Calleja y cumplió, pero la lesión de Gayà le hace imprescindible en izquierda. Gabriel puede ser una alternativa defensiva para la posición, también Coquelin... Celades no ha probado nada, huye de experimentos.