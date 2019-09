Alineaciones probables del Valencia CF-Getafe

Albert Celades busca soluciones en el Valencia CF para un trivote Geoffrey Kondogbia-Dani Parejo-Francis Coquelin que resultó demasiado previsible para abrir y ganar al siempre bien replegado Leganés. Los tres mediocentros, lejos de complementarse, se solaparon durante muchas fases del partido y no supieron imponerse a los de Mauricio Pellegrino con la iniciativa del balón. El partido exigía otro tipo de perfil de mediocentro. El técnico espera con los brazos abiertos al lesionado Carlos Soler porque es la pieza que le falta al trivote que tiene en mente desde su llegada al València. Mientras tanto, la única alternativa real que le ofrece esta plantilla confeccionada para el 4-4-2 para jugar por dentro es Kang In Lee. Celades reconoció el martes en rueda de prensa que contempla al internacional surcoreano para formar parte del trivote y aseguró que se encuentra «en el buen camino» para ser titular.

Celades destaca el juego interior de Kang In y su capacidad de moverse en espacios reducidos. Por eso, está convencido de que puede tener sitio en el trivote. Así lo confirmaba en rueda de prensa. «Kang In sí nos puede valer, también nos puede ayudar en esa situación, independientemente de que su perfil es ofensivo, hasta ahora lo hemos puesto en situaciones más adelantadas por banda o detrás del delantero, pero también le valoramos en esa posición que hablas de centrocampista, se desenvuelve bien por dentro más que por fuera y desde luego que le valoramos en esa posición, queremos que cuando juegue esté en contacto con el balón, es un jugador que se maneja con poco espacio y puede jugar perfectamente», aseguraba.

La pregunta ahora es saber si el surcoreano está preparado para jugar de inicio en el trivote desde esta mismo noche. Celades tiene claro que Kang In está «en el buen camino». «Le estamos dando participación, ha entrado en todos los partidos, y es un jugador más de la plantilla, ya he dicho en otras ocasiones que no nos importa si los jugadores tienen 17 o 37 años, miramos el rendimiento y entendemos que Kang In está en el buen camino». De momento, el surcoreano ha participado en los tres partidos de Celades entrando por banda con libertad para buscar posiciones interiores o detrás del delantero. Disputó 23 minutos contra el Barcelona y 31 frente al Leganés. Además, debutó en la Champions ante el Chelsea en el 89. Una hora en total.



Alineaciones probables



Valencia CF: Cillessen; Wass, Garay, Paulista, Jaume Costa, Kang In Lee, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gameiro y Rodrigo

Getafe: David Soria; Nyom, Cabrera, Djené, Damián, Arambarri, Maksimovic, Cucurella, Jason, Mata y Jorge Molina