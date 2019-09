Lo que opina Celades de su once titular y del penalti de Cucurella

Lo que opina Celades de su once titular y del penalti de Cucurella

Albert Celades no pudo celebrar su primera victoria como entrenador en Mestalla después de que el equipo fuera remontado en la segunda parte. El preparador opinó sobre el penalti de Cucurella y lamentó perder el control tras ponerse 3-1. Estas fueron sus palabras:

¿Qué opina del nivel defensivo que está mostrando el equipo, recibiendo demasiados goles desde que usted lo cogió?

"Sí bueno es un dato totalmente objetivo y tendremos que mejorar esa faceta del juego, desde luego que sí"

Marcelino demandó el fichaje de un mediocentro ofensivo. Kondogbia lesionado, Parejo cansado... ¿Cree que esa posición debería reforzarse? ¿Qué solución ve?

"Estamos contentos con los jugadores que tenemos, no nos va a ayudar hablar ahora de eso. De momento somos los que somos y tenemos que mirar hacia adelante. En el caso de Kondogbia se ha retirado con molestias pero ha sido un partido muy duro para todos, también para ellos"

¿Le ha gustado su equipo? ¿Va a ser habitual cambiar en la portería?

"La portería es un jugador más, sabemos de las cualidades de los porteros que tenemos y vamos a aprovecharlas. Del juego, está claro que no nos podemos ir satisfechos, nos hemos repuesto de un inicio con un gol en contra ante un rival sólido y complicado, que encaja poco, nos hemos ido al descanso con una sensación muy buena y luego en la segunda parte se ha descontrolado todo un poco"

Correia, un central... ¿No ha sido el once una propuesta muy arriesgada? ¿Ya saben que esa jugada al final era penalti?

"Utilizamos a los jugadores según creemos conveniente, había jugadores que llevaban partidos de manera continuada y pensamos que era bueno aprovechar a otros que habían jugado menos. Respecto al penalti, la gente en el vestuario está comentando la imagen, y bueno, te puedes imaginar..."

Ha dicho Bordalás que 18 veces ha tirado el Getafe y 5 el Valencia. En la jugada del penalti, ¿entiende que se puede permanecer en el error y que no lo vea el VAR?

"La jugada del penalti imagino que la habrán revisado, no tengo más datos, y han decidido que no era. La segunda parte se nos ha descontrolado el partido y nos han hechos unas transiciones que nos han castigado mucho, tenemos que mejorar como en otras cosas"

¿Por qué una involución en defensa, una faceta tan importante en estos años?

"Hemos sufrido en ese aspecto del juego, como decía nos han cogido y se nos ha descontrolado el juego cuando más controlado debía estar, con el resultado que llevábamos. Nos han cogido muchas veces al contraataque"

¿Han visto las imágenes en el vestuario? ¿Cómo vio esa jugada tan confusa?

"No lo sé, he visto la reacción de los jugadores y de la gente. Han decidido que no había pasado nada. Es un momento de frustración, claro"

Desde que llegó a su equipo le ha costado mucho entrar en esos primeros 15 minutos y les han hecho goles, ¿por qué?

"Es un hecho, aunque contra el Leganés el gol no fue en los primeros quince, tampoco empezamos bien. No queda otra que pensar que este equipo ha hecho cosas bien esta noche, ha hecho tres goles a un equipo que no es fácil pero tenemos que mejorar"

¿Qué tienen Kondogbia y Gameiro?

Están los dos pendientes de pruebas, Gameiro se ha retirado pronto con molestias en la parte posterior del muslo y a Kondogbia lo estaban mirando ahora. Mañana conoceremos qué tienen"

¿Porque ha tardado en los cambios?

"También un poco por eso, habíamos gastado un cambio al inicio por Gameiro y nos daba miedo gastar todos los cambios pronto y luego que tuvieramos problemas con algunos jugadores como Kondogbia. El rival te lleva al límite, temíamos que podía pasar eso"

Desde que llegó destaca por su mayor confianza en Kang In y el 4-3-3. ¿Qué se ha de mejorar para adaptarse a ese sistema?

"Me ha dejado satisfecho que hemos hecho muchas cosas bien y por eso hemos marcado tres goles a un equipo que es difícil hacerle ocasiones. Nos hemos repuesto a una situación difícil de inicio y el equipo ha tenido esa personalidad. Luego nos hemos descontrolado, no estamos contentos con esa situación y no queda otra que seguir insistiendo y trabajar"