'Golden Boys'

Ferran y Kang In. El Valencia CF tiene dos de los talentos jóvenes más reconocidos del planeta. Tuttosport ha publicado el último corte con los 40 finalistas que optan al Golden Boy y los dos valencianistas no fallan. El premio con el que el periódico italiano reconoce al mejor futbolista joven del año, no es un galardón oficial, pero intenta proyectar la sustancia y el carácter del Ballon d'or de la revista France Football. Ferran y Kang In forman parte de un selecto grupo de finalistas, la condición refuerza su prestigio, pero también multiplica las expectativas. La pareja, formada en la ciudad deportiva de Paterna, también son bandera del proyecto, imagen del trabajo que se hace en la Academia. El Balón de Oro del último Mundial Sub-20 y el mejor jugador –oficioso– de la Eurocopa Sub-19 eso es lo que el Valencia CF tiene entre manos. Kang In fue finalista y Ferran se colgó el oro en Armenia, con dos goles en la final ante Portugal. Generación 2001 y 2000, respectivamente.

Por origen y por contexto, su presencia tiene valor doble. Ferran es el único representante de España entre los últimos candidatos al Balón de Oro Sub-21. Por el camino se han quedado Brahim, Manu Morlanes, Mboula y Rique Puig. Otros meritorios como Eric García, central del Manchester City y campeón de Europa Sub-19, no tuvieron presencia ni en la primera lista de ochenta. Ferran tiene argumentos de peso a su favor: sumó de manera determinante en varios partidos del curso 18/19, que terminó con el Valencia CF cuarto en LaLiga y celebrando la Copa del Rey. Formó parte de la rotación para un entrenador tan exigente como Marcelino. El míster asturiano no regala nada y Kang In es el mejor ejemplo. Marcelino liberó al surcoreano en la parte final de la temporada... eso le permitió preparar a conciencia el Mundial juvenil de Polonia.

El tigre asiático

Ferran Torres es el único español y Kang In también es elemento extraordinario. No hay otro representante del fútbol asiático entre los finalistas. Esa es la dimensión que tiene el mediapunta. Guarda mucho potencial, sobre el terreno de juego y en la galaxia de la mercadotécnica. Lee Kang-in se dibuja como icono del futuro y la condición merece atención.

En un marco donde el talento talento joven cotiza al alza, sorprende la ausencia de Hudson-Odoi (campeón de la Europa League con el Chelsea), Sandro Tonali (sensación italiana en el Brescia) o de valores como Hamed Junior Traoré (Sassuolo). Siempre hay margen para el debate en este tipo de selecciones. Hay futbolistas jóvenes que no están porque para la edición de 2019 sólo entran jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1999. Entre los favoritos se mantiene De Ligt, que este verano pasó del Ajax a la Juve por una cantidad que ronda los 80 millones de euros. Joao Félix y Kai Havertz son candidatos muy serios, pero el central de la Juve lo ganó todo y brilló en Champions, donde alcanzó las semifinales. Además, es fijo en su selección. El único futbolistas con posibilidades reales de discutir su reinado –sería el primero en repetir– es Jadon Sancho. El extremo del Borussia Dortmund firmó una temporada récord en el escenario de la Bundesliga, un campeonato superior. Está temporada ha comenzado en la misma línea.



El Valencia, entre los mejores

Hay 34 clubes representados de once campeonatos, con jugadores de 22 países diferentes. Todos en el fútbol europeo. Entrar es importante. Ferran y Kang In han situado al Valencia entre los clubes con más y mejor representación. Sólo Real Madrid (Vinícius y Rodrygo), Bayern (Davies y Cuisance), Milan (Rafael Leao y Donnarumma), Roma (Zaniolo y Justin Kluivert) y Arsenal (Nelson y Guendouzi) tienen dos jugadores. El valor añadido del club de Mestalla es que su pareja se ha formado en la cantera.