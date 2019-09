La Juventus, tras Kang In Lee

La Juventus, tras Kang In Lee F. CALABUIG

La Juventus de Turín está muy pendiente del joven Kang In Lee. El campeón de Italia lleva mucho tiempo siguiendo los pasos del mediapunta formado en la cantera del Valencia CF. Los informes que maneja son inmejorables y se han visto reforzados por los pasos que el surcoreano ha dado durante el último año. Kang In se enfrentó a la Juve en la UEFA Youth League 2018/19 y dejó detalles enormes. No pasaron desapercibidos para los cazatalentos de la Vecchia Signora, tampoco para su director deportivo, Fabio Paratici.

Su participación en el Mundial Sub-20 de Polonia, donde fue finalista y Balón de Oro fueron otro estímulo. Unas semanas después, la Juve se presentó como uno de los clubes interesados en fichar al futbolista, cuando el joven trasladó al Valencia CF su petición de que lo traspasara si finalmente no entraba en los planes de Marcelino para formar parte de la primera plantilla. El jugador rechazó todas las propuestas para marcharse cedido. Entonces la propuesta se consideró insuficiente y Peter Lim rechazó cualquier posible salida, consciente del potencial del joven atacante, a todos los niveles, por su talento futbolístico y por la puerta que abre de cara al futuro en el continente asiático.

No es el único club importante de Champions League que en los últimos meses ha llamado a la puerta del coreano, pero el interés de la Juventus sigue latente... esperando una oportunidad para volver al ataque. La prensa italiana se ha informado al respecto en las últimas horas. Paratici y su equipo de ojeadores tiene el foco puesto siempre en el surcoreano, que el miércoles participó en los dos primeros goles del Valencia CF y después marcó su primer tanto en LaLiga. No hay casualidades... el diario italiano Tuttosport ha incluido a Kang In entre los 40 finalistas para el Golden Boy, el Balón de Oro Sub-20.