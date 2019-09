Las peñas del Valencia CF denuncian el mal uso del VAR

L'Agrupació de Penyes Valencianistes ha emitido un comunicado con el que pretende denunciar ante la Real Federación Española de Fúltbol (RFEF) y LaLiga el no uso del VAR en la acción de penalti de Marc Cucurella no señalado por el colegiado Munuera Montero. El defensa del Getafe tocó con el brazo un remate de Rodrigo Moreno en el minuto 87 del duelo que, de no haber sido interceptado de manera ilegal, hubiese acabado con la pelota en el fondo de las redes. La revisión del VAR, incomprensiblemente, tampoco decretó el penalti. La APV quiere hacer público la profunda indignación por una jugada que pudo haber cambiado el resultado en favor del Valencia CF con el siguiente texto:



"Desde l'Agrupació queremos trasladar a la RFEF y a la LFP nuestro malestar y desconcierto respecto a la jugada acontecida el pasado miércoles 25/09/19 en el partido Valencia CF – Getafe, jugado en Mestalla.

No entendemos como una jugada que implica una acción de penalti, es revisada por el VAR tan rápidamente y con tan poco detenimiento. En otras ocasiones se han tardado incluso más de 5 minutos en la revisión de una jugada.

No entendemos que pese a ser muy claro, ya que las imágenes así lo indican, el contacto del balón con la mano del defensa dentro del área, cortando la trayectoria a gol, el VAR no indicó nada al colegiado. Creemos que este tipo de decisiones desvirtúan el sistema del VAR, ya que vuelve a ser meras interpretaciones subjetivas las que determinan la validez o no de una acción.

Por este tipo de acciones y otras ocurridas en anteriores jornadas en otros partidos, la utilidad del VAR queda en entredicho.

Agrupació de Penyes Valencianistes"