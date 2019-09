La 'venganza' de Jason

El Valencia CF lo fichó libre tras acabar su contrato con el Levante UD, firmó hasta 2022 aunque después, concluida la pretemporada, no tuvo oportunidad de quedarse para demostrar el acierto o no de su apuesta. Jason se marchó cedido al Getafe el último día de mercado y, al no haber cláusula alguna en el acuerdo que lo impidiera, Bordalás lo pudo alinear en el equipo titular azulón que salió a jugar en Mestalla. Él fue, gracias a un gol en el minuto 66 que ponía el 2-3 en el marcador, uno de los responsables directos de que el equipo de Celades no ganara el partido. Su particular 'venganza'.

Jason está 'picado' con el Valencia CF

Un gol que el futbolista no celebró de una manera efusiva, en definitiva es propiedad del Valencia CF, aunque fue un auténtico golazo. Jason Remeseiro desvió con el exterior un centro de Kennedy sorprendiendo a Jaume en el palo corto, un detalle de calidad que volvía a meter en el partido a su equipo, que tres minutos después lograría el empate por medio de Ángel.

La involución del Valencia CF de Celades