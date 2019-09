Garitano le pasa el 'favoritismo' a Celades

Gaizka Garitano, quiso pasarle la presión a Celades y a los suyos pese al gran inicio de temporada rojiblanca y aseguró que "nunca" se siente "favorito" antes de un partido y menos de cara a un partido contra un rival como un Valencia CF al que considera "sobre el papel mejor" que el suyo.

"No, nunca me siento favorito. Lo del favoritismo me da igual. Jugamos contra un equipo que sobre el papel es mejor, que juega Champions, tiene muchos jugadores internacionales y es de las mejores plantillas", consideró el vizcaíno.

"Vamos a preparar como siempre el partido, con sus matices tácticos, que los tiene muy importantes porque ellos han variado algunas cosas respecto a Marcelino y eso es importante", explicó sobre el cambio de sistema y de idea de juego que está tratando de implementar Celades en Mestalla.

Garitano una mayor necesidad de ganar en el Valencia, a pesar de la situación convulsa que vive. "Tienen necesidad de ganar pero nosotros también. Todos tenemos. En una competición como LaLiga vives del día a día. Nosotros tenemos esa exigencia y el Valencia también. En eso no hay diferencia", apuntó, ya que hasta ahora el Valencia CF solo ha podido ganar frente RCD Mallorca.

En ese sentido, cree que "quizás sea un poco típico en València no vivir con esa tranquilidad". "Eso es lo que tienen los clubes grandes, la exigencia es muy alta y cuando no se llegan a los objetivos tienen problemas", reflexionó sobre un rival al ve capacitado para marcar "bastantes goles", a pesar de la ausencia de Gameiro.

"Cuando tienes arriba mucha gente que puede hacer gol es normal. Del medio campo hacia adelante tiene muchas opciones y tener 8/9 opciones de hacer gol pocos equipos lo tienen. Es lógico que hagan bastantes goles", dijo sobre los atacantes del Valencia CF.

"En el comienzo de temporada han tenido cambio de entrenador y les costara asentar las ideas del nuevo. Es verdad que han encajado goles, pero en Londres (ante el Chelsea en Champions, 0-1) no encajaron e hicieron muy buen partido defensivo. Pero es más pensar en que nosotros hagamos buen trabajo, así estaremos con mas opciones de ganar", resumió.