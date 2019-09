"A lo mejor, tendríamos dos puntos más... Pero soy un defensor del VAR"

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, pasa página en cuanto a la polémica con el VAR, el sistema de videoarbitraje que no señaló el penalti cometido por Cucurella en los últimos minutos del enfrentamiento con el Getafe. Una acción por la que el equipo "podría tener dos puntos más", pero que sobre la que el técnico prefiere no incidir en busca de que el equipo focalice toda la atención en la visita de este sábado a Bilbao para medirse en la séptima jornada al Athletic Club. Según el andorrano, la plantilla no siente ansiedad, pese al hecho de no haber ganado todavía en la Liga a sus órdenes. "Lo que sí hay son ganas de ganar, sin duda", afirma.

Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna:



Exceso de goles encajados. Nueve en los últimos tres partidos de Liga con Celades al frente.

El número de goles encajado es una obviedad que es elevado, aunque está condicionado por el partido de Barcelona. Encajamos más tantos de los que nos gustaría y es una de las cosas que tenemos que mejorar

Lesiones. Cinco bajas por este motivo para esta jornada (Gameiro, Kondogbia, Carlos Soler, Gayà y Cristiano Piccini). ¿Es un problema que le condiciona para no poder plasmar lo que quiere del Valencia en el campo?

Todos los equipos tienen lesiones, es algo que achacamos más al cúmulo de partidos jugados a alto nivel de forma consecutiva. Condiciona, sí. No ayuda cuando no tenemos demasiados jugadores en determinandas posiciones y hay varios lesionados. Intentamos adaptarnos a las situaciones así como van llegando. Lo ideal sería poder contar con todo el mundo y tener alternativas para hacer cosas como queremos"

Gameiro y Kondogbia, K.O por problemas musculares. ¿Podrán jugar antes del parón?

Estamos pendientes de evolución, como pone el parte médico. A tu pregunta, no están descartados antes del parón y vamos a intentar, a ver, si pueden jugar antes de ese parón por los compromisos de selecciones

El equipo ha acusado malos inicios en los partidos. ¿Este es uno de los puntos que reclama en el vestuario, más atención desde el minuto 1 de los encuentros?

Sí, como bien dices, claro que le reclamamos al equipo que no pasen esas situaciones. A veces, la complejidad del juego hace que ocurran cosas inesperadas. Nos ha ocurrido en algunos partidos, no en todos, pero son cosas que debemos ir ajustando y mejorando

¿Tiene clara la pieza o el sistema para reemplazar la baja en la media de Geoffrey Kondogbia?

Se le da demasiada importacia al sistema y no tiene tanta, dependiendo de los jugadores en el campo pasarán unas cosas u otras. Es una manera de colocar a los futbolistas, pero no lo veo tan importante. Si es un día para cambiar de sistema lo decidiremos al hablar en las próximas horas. Aún está reciente el anterior partido, hemos tenido sesiones de recuperación y ya nos preparamos de la mejor manera, pero no es tan importante el sistema

¿Les gustaría que alguien de Federación les explicase por qué no se pitó el penalti por manos de Cucurella?

Cuando salí a hablar el miércoles no habia visto la imagen. Ahora sí, es una situación que ha visto todo el mundo, no hace falta comentarla. No es fácil entenderlo con la tecnología que tenemos, entiendo que la revisarían y verían que no es penalti. Ha pasado, deberíamos pasar página en ese aspecto. Todo el mundo sabe qué ha pasado, debemos olvidarnos, centrarnos en lo que podemos controlar, además, creo que el VAR ha venido para hacerlo todo más justo y ojalá que la próxima vez sea mejor

¿El hecho de que el colegiado no señalase esa acción contra el Getafe genera desconfianza para próximos encuentros?

No genera desconfianza. Es algo que se ha comentado mucho externamente, y uno no puedo obviarlo. Estamos focalizados en el partido frente al Athletic. A lo mejor tendríamos dos puntos más, pero es lo que es. Ahora, a pensar en cómo hacer buen partido y aforntarlo de la mejor manera. Soy un defensor del VAR y ha llegado para ayudarnos

Repetir lo hecho en Stamford Bridge en la Champions.

Me gustaría, sí. Sobre todo, el resultado final. San Mamés es también un campo difícil. El Athletic lleva un montón de partidos sin perder en casa, es un equipo fuerte y grande. Lo hecho contra el Chelsea es un buen ejemplo de un pasado reciente y con la misma intención vamos, de vivir una situación parecida

¿Cuáles son los motivos de la ausencia de Mangala? No ha entrado en ninguna de las ocho convocatorias desde que comenzó la temporada.

La baja de Mangala es una decisión técnica

¿El hecho de no haber ganado aún con usted al frente provoca ansiedad por conseguir ese triunfo en el equipo?

"No hay ansiedad, pero sí hay ganas de ganar... Es obvio que no hemos podido ganar y queremos ganar, sin duda"