El Valencia CF viaja con lo justo a San Mamés

Albert Celades buscará este sábado en Bilbao frente al Athletic su primera victoria con el Valencia CF en la Liga. Después de la sobresaliente victoria en Londres ante el Chelsea, los blanquinegros pincharon en la competición doméstica de forma consecutiva en Mestalla contra Leganés y Getafe. Por ello, el equipo viaja esta viernes a San Mamés con la imperiosa necesidad de ganar con tal de que la cuarta plaza no se aleje todavía más. En estos momentos, tras seis jornadas disputados, el cuarto es precisamente el Athletic, con 12 puntos, seis más que el Valencia.



Las bajas han marcado la sesión previa al partido de la séptima jornada. A las ausencias ya conocidas de Carlos Soler y Cristiano Piccini, en los últimos partidos se han sumado las lesiones musculares de Gayà, ante el Leganés, y Kondogbia y Gameiro, el miércoles en el choque con el Getafe. La escasez de efectivos ha provocado que esta mañana se ejercite con el primer equipo Adrián Guerrero, lateral zurdo del Valencia Mestalla. El joven futbolista 'pelea' en la lista de convocados por dos huecos con Eliaquim Mangala, Manu Vallejo y Rubén Sobrino.

El abrazo de Cheryshev a Kang In

Aparte de los porteros, Cillessen y Jaume Domènech, el equipo blanquinegro ha trabajado en la matinal de este sábado con únicamente 18 jugadores. El principal quebradero de cabeza del entrenador es el de solucionar la baja en el centro del campo de Kondogbia, que había sido titular en un trivote junto a Parejo y Coquelin en los últimos tres partidos disputados. Las alternativas no son demasiadas. Apostar por Thierry Correia y Daniel Wass en el lateral derecho. Hacerlo por Kang In en la zona de la mediapunta. O recuperar el clásico 4-4-2 con Ferrán Torres como extremo puro por el costado derecho. En la izquierda la opción más probable es el regreso tras dos partidos ausente por decisión técnica de Denis Cheryshev.

Curiosamente, uno de los momentos más llamativos de la sesión ha sido el abrazo de Cheryshev a Kang In Lee. La competencia entre los dos por un sitio en el once de Albert Celades no impide al ruso ser uno de los futbolistas de la plantilla que más quiere y cuida al joven talento surcoreano. En el entrenamiento matinal ha reinado la buena sintonía entre los jugadores, que han calentado con un rondo que agrupaba a todos.