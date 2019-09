Un 'león' en San Mamés

En las horas previas al choque de esta séptima jornada en San Mamés, mientras Albert Celades ha reflexionado sobre las formas con las que reemplazar en la zona central al lesionado Geoffrey Kondogbia, algo ha estado bien claro en la cabeza del entrenador: dar continuidad al hombre que tiró del equipo el miércoles frente al Getafe. Maxi Gómez. El delantero uruguayo, fichaje estrella del Valencia CF en un verano que ha acabado con movimientos sísmicos en el club, representa la raza que el equipo también tiene que emplear dentro del campo para escapar de una crisis que se ha expandido al terreno de los resultados en la Liga. La lesión de Kevin Gameiro aclara más aún el panorama. Maxi es el '9' real de un equipo que necesita el carácter y los goles del ex del Celta con tal de sumar en Bilbao los primeros tres puntos ligueros desde que Celades asumió los mandos del banquillo en el Can Barça el pasado 14 de septiembre.

Hoy Maxi Gómez es la fiera del Valencia para jugar entre leones. El Athletic Club es siempre un adversario aguerrido en La Catedral, escenario donde la experiencia demuestra que para ganar a los rojiblancos no basta sólo con buen juego, hay que igualar la intensidad de la batalla que plantean los pupilos de Gaizka Garitano. Allí no caen desde enero frente al Sevilla (1-3). Un frío dato estadístico que poco importa a un delantero de sangre caliente como Maxi. El charrúa pertenece a esa estirpe de arietes que no se asustan. Preparados para el duelo. Para la lucha cuerpo a cuerpo con dos centrales de la vieja escuela vizcaína como son Yeray Álvarez e Iñigo Martínez.

Hace sólo tres días Maxi levantó al equipo completamente en la primera mitad contra el Getafe. El de Paysandú se movió como un torbellino de energía, deseoso de triunfar con la camiseta del Valencia y pronto encontró la recompensa de los goles. A los diez minutos sustituyó al lesionado Gameiro y en el 29' envió una pelota muerta en el aire con un espectacular remate de tijera. Enloqueció. Cinco minutos más tarde arrasó con todo en el área pequeña para mandar de cabeza a la red un centro medido de Dani Parejo. El equipo había remontado el 0-1 con el que empezó perdiendo al minuto de juego y Mestalla empezó a ver en la figura del uruguayo al goleador nato que ha añorado durante tantos años.



Este sábado el Valencia de Celades intentará aprovechar la dinámica con la que llega Maxi a San Mamés para derrumbar el fortín del Athletic y, sobre todo, respirar en la Liga con una victoria que acerque las posiciones europeas. El charrúa sumó el miércoles su cuarto doblete en la Liga española, dos goles, sumados al que anotó en el Camp Nou, con los que es ya el máximo artillero del equipo junto a Parejo –el capitán ha convertido tres lanzamientos de penalti–. Con bastantes menos minutos sobre el campo que Rodrigo (518') y Gameiro (434'), tanto en Liga como en Champions, Maxi se ha mostrado más certero de cara a las porterías rivales. En la competición doméstica, el ex del Celta garantiza un gol cada 82 minutos, Gameiro cada 182 y Rodrigo aún no ha anotado.

Este mediodía, además, San Mamés reúne un ingrediente más que alimenta el hambre del atacante charrúa. El Athletic es uno de los pocos rivales que quedan en Primera a los que Maxi no ha podido todavía marcarles. El '22' formará la punta en compañía de Rodrigo en un once al que regresará Cheryshev y Kang In, Ferran... o Wass suplirán en mediocampo la baja de 'Kondo'.