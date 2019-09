Reválida para Celades

Llevar a Mestalla y frente al Ajax las sensaciones y el rendimiento ofrecido por el Valencia CF en San Mamés es el gran reto inmediato de Albert Celades, por lo mucho que supondría tomar la delantera en el grupo H de la Champions League con dos victorias y la necesidad de borrar la pobre imagen ofrecida en los últimos dos partidos ante sus aficionados. No ha podido encontrar el técnico mejor punto de apoyo para arrancar definitivamente que esa victoria ante el Athletic, un partido redondo, el mejor sin duda de la temporada, pero necesita darle continuidad, afianzar todo lo bueno que el equipo dio de sí en ese escenario donde no se llevaba nadie los tres puntos hace mucho y seguir ganando para generar confianza en el vestuario y en el entorno.

En el punto de mira, el sistema, en especial el trío que forman Kondogbia, Coquelin y Parejo. El técnico los alineó en el centro del campo siempre que los tuvo disponibles a los tres, formando un 4-4-2 en defensa que se transforma en 4-3-3 cuando el equipo tiene la posesión de balón. Aunque el técnico resta importancia al dibujo táctico, lo cierto es que con la lesión de Kondogbia tuvo que renunciar en San Mamés a esa propuesta y el resultado no pudo ser más positivo. El Valencia CF ganó en fluidez, en velocidad y no perdió capacidad defensiva, más bien al contrario. «Estoy dispuesto a probar más cosas», había dicho también después de alguno de los partidos. No está claro que Kondogbia vaya a estar en condiciones de salir, se recupera todavía de un problema muscular. Además, tanto Dani Parejo como Francis Coquelin lo han jugado todo en dos semanas intensas como las que se han vivido en el club.

La lógica apunta a que Celades dará continuidad al Valencia CF de Bilbao, cambiando las piezas que crea oportunas en función del estado físico de los jugadores y sin perder de vista el rival que tendrá enfrente, un equipo que sorprendió al convertirse en semifinalista de la última Liga de Campeones eliminando a los dos grandes favoritos, Real Madrid y Juventus. Eso supondría que el famoso trivote pasaría por el momento a la reserva, cuanto menos a la espera de recuperar futbolistas que le puedan dar un aire más dinámico, como puede ser Carlos Soler.

Son los propios futbolistas los que le han demostrado cómo se encuentran más cómodos en el terreno de juego y son capaces de dar más de sí. A partir de ahí, el camino a seguir es un reto que pondrá a prueba la flexibilidad del entrenador para adaptarse a la situación con los futbolistas que tiene. «Es más importante el estilo de juego que el sistema, estamos tratando de aprovecharnos de lo bueno que tiene el equipo y poco a poco incorporamos cosas», decía el técnico antes de afrontar su debut con el Valencia CF.



Todos menos Mangala

El del Ajax, miércoles en Mestalla a las 21:00, será el sexto partido de Albert Celades en el banquillo del Valencia CF,. En los cinco anteriores ganó dos, empató otros dos y perdió solo en el Camp Nou, el de su estreno y en el que prácticamente nada tuvo tiempo de cambiar. Tiene mucha información después de lo visto en esos 450 minutos, ha visto a su equipo desenvolverse en diferentes situaciones, en qué circunstancias sufre y cómo es capaz de desplegar mejor su fútbol. Además, con los minutos de Thierry Correia y Jaume ante el Getafe y los de Manu Vallejo y Sobrino ante el Athletic ha utilizado ya a todos los futbolistas disponibles en la plantilla con la única excepción de Mangala, que podría entrar por primera vez en una convocatoria si finalmente se cae Garay por lesión. Tiene, por decirlo de alguna manera toda la información para tomar la mejor decisión posible.