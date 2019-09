Rodrigo Moreno explica su polémica con Dani García

Rodrigo Moreno se marchó contento de San Mamés, ya que el Valencia CF se impuso con clara superioridad a un Athletic Club de Bilbao que hasta la fecha no conocía la derrota. Tras su paso por los vestuarios y ya de camino al autobús de los suyos, activó el altvoz de su teléfono con la mala suerte de que pasó sin darse cuenta y a pocos metros de Dani García, centrocampista de cuadro local. El ex del Eibar estaba atendiendo a los medios y aunque el sonido de la música no suponía molestia alguna para la entrevista, al futbolista vasco le molestó más de la cuenta, atacando a Rodrigo y acusándole de falta de respeto: "Alguno tiene el respeto en casa, ya lo vemos. Creo que estamos realizando una entrevista y que hay que tener respeto. Tanto si te llamas Rodrigo, Dani García o Pepe".

Tras las innecesarias acusaciones de Dani García, Rodrigo ha decidido compartir un mensaje públicamente:

"Aparte de la importancia de la victoria me gustaría aclarar, sin ánimo de alimentar polémicas, los hecho ocurridos tras el partido del sabado ante el Athletic Club.

Después de ducharme, pasé por la zona mixta camino al bus y no me di cuenta de que Dani García estaba atendiendo a los medios. Por tanto, en ningún caso pretendí incordiar, provocar y/o faltarle al respeto a un compañero de profesión ni a los periodistas allí presentes. A pesar de ello aquí dejo mis más sinceras disculpas por las molestias causadas durante esos 5 segundos que paso por esa zona.

Dicho esto, para mí aquí se termina la situación y le deseo lo mejor tanto a Dani como a su equipo!"