Novedades en el futuro de Mateu Alemany

Mateu Alemany, director general del Valencia CF, ha decidido reincorporarse a sus funciones después de tres semanas en las que no ha encontrado el visto bueno de Peter Lim para pactar una salida.

En las últimas horas Alemany ha comunicado al máximo accionista, Peter Lim, su decisión de reactivar su actividad conforme a las competencias que establece su contrato, que finaliza en junio de 2020. El propietario ha dado su 'OK', por lo que todo hace indicar que por el momento el club no fichará a nadie para ejercer un cargo similar al de Alemany.

Es evidente, no obstante, que la situación del director general en el seno del Valencia CF, tras los conflictos vividos en verano, no es agradable y, por eso sí, se mantiene a la espera de que Lim acepte negociar el que es su principal deseo, una salida pactada del club. Un contexto que no parece inminente. Lo que sí tiene claro Alemany es que no va a forzar un conflicto con el Valencia por una cuestión de respeto.

De este modo, aunque la previsión es que esta situación no se mantenga con vistas al mercado de enero -nada es seguro en este club-, Mateu Alemany se pone desde este martes 1 de octubre a trabajar con normalidad. Es decir, a consensuar con Albert Celades y los técnicos de la secretaría técnicas posibles contingencias y necesidades en el equipo.